Arriben reforços de la Guàrdia Civil a Catalunya per fer front als disturbis

La Guàrdia Civil s'ha desplegat aquest divendres 18 d'octubre a la tarda en diversos punts de Catalunya, entre ells infraestructures crítiques de Barcelona, per sumar-se al dispositiu per fer front als disturbis violents en el marc de la vaga independentista en protesta per la sentència del 'Procés', han informat fonts policials.



El desplegament es centra, segons el pla acordat amb Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en infraestructures com ports, vies fèrries i carreteres o aeroports. Les citades fonts han explicat que no descarten que hagin de donar suport als altres dos cossos policials en zones urbanes.



Fonts coneixedores del dispositiu han assegurat que les unitats de 'antiavalots' de la Guàrdia Civil, tant GRS com USECIC, han estat desplegades en els quatre dies d'altercats protagonitzats per radicals independentistes, encara que no han hagut de contenir cap protesta perquè els manifestants no han optat per atacar les infraestructures que protegien.