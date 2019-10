Càrregues policials a Barcelona en trobar-se ultres i independentistes

Els Mossos d'Esquadra han iniciat càrregues policials a la plaça Artós de Barcelona, on han coincidit una concentració d'uns 200 ultres i una altra convocada per Arran i grups de l'esquerra independentista.









Les dues manifestacions de signe contrari s'han trobat a les 19.00 hores a la plaça de Sarrià, on agents de la policia catalana han fet salves i han carregat amb les porres contra un grup de manifestants d'extrema dreta.





Un cartell publicat el dimecres en xarxes socials havia cridat a concentrar-se aquest dijous a les 20.00 hores a l'esmentada plaça amb banderes espanyoles, però cap organització havia compartit la convocatòria públicament.





Arran va respondre a la crida amb una convocatòria a les 19.00 hores a la mateixa plaça, i diversos CDR a més de grups identificats com antifeixistes han cridat a assistir-hi.





Al principi, cap a les 18.30 hores, centenars de persones s'han concentrat a la plaça en dos grups diferenciats, un amb banderes espanyoles que no ha corejat consignes i un altre que ha cridat 'José Antonio Primo de Rivera', 'On són els CDR' , 'Puigdemont a presó', 'Visca Franco', 'El Valle no es toca' i 'Pedro Sánchez, fill de puta', i que era més minoritari, encara que després ha crescut el nombre i han protagonitzat incidents.





Desenes de concentrats han cantat el 'Cara al sol' i també han cridat 'Espanya una i no cinquanta-una' i 'Barcelona zona nacional', i alguns han exhibit simbologia d'extrema dreta i una part dels assistents ha fet diverses vegades el salutació feixista.





Alguns manifestants han vestit samarretes amb el logo de la Guàrdia Civil i alguns també amb el perfil d'un Mossos d'Esquadra i la inscripció 'La república no existeix, idiota'.





Des de les 18.30 tots els accessos a la plaça han estat custodiats per diverses furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo), la unitat antiavalots dels Mossos d'Esquadra.





Passades les 19.00 hores, has arribat als voltants de la plaça dues furgonetes de Mossos d'Esquadra a més de les que ja hi havia, i els manifestants d'estètica ultra han corregut cap a ells al costat d'altres que s'han apropat des dels carrers adjacents.





Sobre les 20.30 hores, els manifestants ultres s'han anat del lloc pel passeig Joan Bosco camí de l'avinguda Diagonal, i poc després els de l'altre grup també han marxat en direcció als Jardinets de Gràcia.





Poc després, els ultres s'han dirigit cap al centre de la ciutat i els Mossos han intentat que no coincideixin amb manifestants independentistes.





Els centenars d'ultres que han baixat al centre de Barcelona han començat a tirar ampolles i petards al cordó de Mossos situat en l'encreuament dels carrers Balmes i Aragó per a impedir que continuïn baixant.



Els ultres han baixat des de la seva concentració en la plaça Artós, en la part alta, i s'han parat a uns 20 metres dels Mossos, que els han fet retrocedir, cap a la part alte del carrer Balmes.



El cordó ha anat avançant, ajudat pels furgons, i sobre les 22.10 han obligat els ultres a retrocedir fins a poc abans de l'avinguda Diagonal, allunyant-los del centre.



La policia catalana, amb una desena de furgons en el lloc, ha insistit a impedir que els ultres puguin barrejar-se en algun moment amb els concentrats pels CDR, que no estan en la mateixa zona del centre de la ciutat a aquesta hora.





Els agents no han pogut impedir que una desena d'ultres ataquessin amb pals un noi que anava sol pel carrer a l'encreuament entre Balmes i Roselló. Els agressors l'han tirat al terra i li han propinat cops de puny i peu.







Per part seva, un grup d'antifeixistes ha agredit un ultra al carrer Muntaner a l'altura del carrer Mallorca.



L'agressió ha ocorregut entorn de les 23.10 hores, després que el grup d'antifeixistes, format per més de 100 persones, albirés un ultra.



Després de l'agressió, l'home ha quedat tirat al terra i ha estat atès per una ambulància, que se l'ha emportat passades les 23.20.





CREMA DE CONTENIDORS













En paral·lel, grups de manifestants antifeixistes, molts d'ells encaputxats, han encès fogueres i cremat contenidors als voltants de Rambla Catalunya i el carrer Balmes, que els Bombers van sufocant.













Un grup ha encès una foguera en la Rambla Catalunya en el seu encreuament amb Provença, després d'amuntegar cadires, papereres i un contenidor.





A la mateixa via, han encès un foc més petit, que han provocat amb un contenidor d'un establiment a un pas de vianants.





Alhora, un altre grup antifeixista a la cruïlla Balmes-Mallorca ha cremat tres contenidors, i els Bombers els han sufocat poc després.





Una dotzena de veïns ha impedit que s'encengués una nova foguera a Balmes amb Roselló. Quan els protestants han fet una barricada per a encendre el foc, diversos veïns s'han posat davant dels contenidors i els han dit que portaven dues nits vivint aquests incidents i que ho lamentaven, i altres ciutadans de la zona els han donat suport des dels balcons a través d'una cacerolada. Hi ha hagut una discussió i, finalment, els manifestants s'han dispersat.