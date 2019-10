El que ha començat com una situació tibant entre estudiants i agents entorn de la Prefectura de la Policia Nacional, ha desembocat en una batalla campal en el centre de Barcelona.





En la quarta nit consecutiva de protestes després de la sentència del procés, la Policia Nacional s'ha vist obligada a exercir-se a fons per a controlar la violència deslligada pels manifestants violents que, després de la manifestació pacífica convocada per ANC i Òmnium, han deslligat el caos en el centre de la capital catalana.





La Policia Nacional ha carregat aquest divendres cap a les 18.00 hores contra manifestants que s'han congregat des de les 13.00 davant la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana de Barcelona, després que els concentrats protagonitzessin altercats. La Policia ha detingut a deu manifestants.





Dos equips de Televisió Espanyola que cobrien a peu de carrer els actes violents provocats per radicals a Barcelona han estat agredits, segons s'ha informat en el Canal 24 Hores.





Els informadors de la televisió pública han hagut de retirar-se després que alguns dels seus components fossin agredits amb el pal d'una bandera i que li fossin llançats ous, segons ha assenyalat TVE.





Un policia ha estat greument ferit i ha hagut de ser atès pels seus companys, que l'han retirat dels incidents.













ELS MOSSOS ESTRENEN EL CANÓ D'AIGUA





Els violents han cremat contenidors, per a fer una barricada i impedir el pas de furgonetes policials, i han tirat multitud d'objectes contundents -com a pedres i boles d'acer- i petards a la Policia, arribant a enfrontar-se en algun moment amb els agents.







Han alçat una barricada de tanques al carrer Fontanella --una de les quals desemboca a Via Laietana-- i han pres una foguera en l'encreuament de la via amb plaça Urquinaona. Des d'aquí, la manifestació s'ha desplaçat fins a Plaça Universitat, muntant més barricades al seu pas i atacant als furgons policials.





Els Mossos d'Esquadra han estrenat aquest divendres a la nit el seu camió amb canó d'aigua a la Via Laietana, on està el focus dels disturbis, per a apartar barricades.









El camió ha arribat sobre les 22.30 a la plaça Urquinaona, apartant barricades i obrint-se pas entre fogueres.





"És per a obrir pas, no per a llançar aigua", han concretat fonts policials poc abans, en anunciar que estaven transportant el camió cap al lloc dels altercats.









Durant les hores que ha durat la protesta, els manifestants, alguns d'ells encaputxats, han llançant de forma massiva ous, ampolles de plàstic, llaunes buides, pots de pintura i algunes bosses d'escombraries plenes, i han causat incidents al seu pas.









TOT HA COMENÇAT COM UNA MANIFESTACIÓ TIBANT, PERÒ SENSE INCIDENTS GREUS





La Policia i els Mossos d'Esquadra han dispersat passades les 15.00 hores als estudiants que es concentraven davant l'edifici, però s'han tornat a apropar al lloc.





Han fet llançaments unes desenes de participants en la concentració davant Prefectura, que sumava centenars d'estudiants al llarg de la Via Laietana.





Un cop desallotjats d'aquest punt, estudiants s'han concentrat a la Via Laietana, tant per sobre de Sant Pere més Alt -més nombrós- com de la plaça Antoni Maura, i un ampli dispositiu policial s'ha desplegat davant de la Direcció i alguns carrers adjacents .





La Prefectura ha quedat fortament blindada per una desena de furgons de la Policia Nacional i tanques metàl·liques al voltant de la façana.