Marlaska: "Aplicarem a l'independentisme violent el Codi Penal amb tota contundència"

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha advertit aquesta nit que van aplicar amb tota contundència el Codi Penal, tant a l'independentisme violent com al que actua al marge de la llei, recordant que algunes conductes que estan realitzant estan tipificades fins amb sis anys de presó.





Així mateix, ha xifrat en 400 el nombre de violents que estan provocat atacs contra les forces de seguretat a la Via Laietana, a l'entorn de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.









Marlaska, que ha comparegut en roda de premsa aquest vespre a la Moncloa, ha distingit entre la manifestació pacífica convocada per diferents grups independentistes i els actes violents posteriors.





Ha recordat que segons les xifres aportades per la Guàrdia Urbana de Barcelona a la manifestació van participar més de mig milió de persones, una xifra molt inferior a les que l'independentisme ha convocat en altres moments, per exemple en l'última Diada on ja hi va haver un rècord a la baixa de 600.000 persones.





Així mateix, ha indicat que la participació en la vaga general convocada al dia d'avui pels independentistes ha estat per sota de les previsions de les Forces de Seguretat.





D'altra banda, el titular d'Interior ha assenyalat que la policia no deixarà que els CDR acampin al centre de Barcelona com havien assenyalat, argumentant que no permetran que es col·lapsi la vida de la ciutat.