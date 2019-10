Sánchez insta que Torra condemni la violència sense ambages

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, no ha agafat el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, que li ha cridat aquest dissabte 19 d'octubre, ia través d'un comunicat li ha dit que "ha de condemnar rotundament la violència" , i reconèixer el treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Mossos, i solidaritzar-se amb els policies ferits.





"El Govern d'Espanya sempre ha estat a favor de dialogar dins de la llei. Primer Llei i després diàleg", ha estat la resposta del Govern a la crida de Torra, segons han informat fonts de l'Executiu.





En aquest sentit, el Govern ha subratllat que perquè el diàleg sigui efectiu, Torra "hauria de reconèixer a l'altra part de catalans, que no són independentistes, i que li estan reclamant reconstruir la convivència danyada per l'independentisme".





Finalment, el Govern reitera que "el problema de Catalunya no és la independència, que no es produirà, perquè no és legal, ni la vol la majoria de catalans, sinó la convivència".





L'Executiu en la seva resposta diu que "la seva proposta de referèndum no la vol ni la majoria de catalans ni, pel que sembla, la majoria del seu propi Govern. El primer per restaurar la convivència és condemnar la violència, cosa que no ha fet el senyor Torra ".





"PROBLEMA D'ORDRE PÚBLIC"





Per la seva banda, el ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha afirmat des de Lugo, en un acte de precampanya, que "ara per ara això de Catalunya és un problema d'ordre públic".





"El que es veu als carrers és un problema d'ordre públic i un problema de debilitat, per no dir de fallida institucional al govern de Catalunya, amb un govern rebentat, amb un govern on el president no mana, encoratja unes mobilitzacions i se sorprèn, molt a última hora, que hi ha reaccions violentes ", ha censurat.





El polític valencià, acompanyat per alcaldes socialistes de la província de Lugo i el secretari general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha assenyalat, sobre Quim Torra, que "qui sembra vents recull tempestats".









"Afortunadament tenen un conseller d'Interior que respon al manteniment de l'ordre públic i es coordina amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat", assenyala. Tot i això, assegura que "aquestes contradiccions evidencien que no hi ha govern, que no hi ha interlocució" que quan "Quim Torra parla de diàleg sempre cal recordar-li que dins el marc de la llei".





Ábalos ha presumit que davant d'aquesta situació "el Govern d'Espanya respon com ha de governar tot aquell que té la responsabilitat" de garantir el "benestar dels ciutadans i ciutadanes", "amb serenitat" perquè, al seu parer, no hi ha una altra forma de afrontar un problema seriós si no és amb serenitat ".





"No és el moment dels excitats, ni dels ansiosos, ni dels hiperventilados. Per a un tema seriós fa falta gent seriosa, i per això cal estar serè i modular la resposta d'acord amb els fets reals", ha postil·lat.





Per a ell, els disturbis de Catalunya es resolen amb "l'entrega i el sacrifici dels membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que estan donant la cara amb professionalitat, modulant la resposta, no generant més problemes".





RESPOSTA CONSTITUCIONAL I PROPORCIONAL





Respecte al mateix tema, també va tenir paraules de "agraïment" cap a altres "treballadors públics que reparen una via deteriorada o que fan que funcioni l'aeroport, que les carreteres puguin quedar netes". "Tota aquesta gent que està treballant per mantenir aquest país i que funcionin els serveis públics, també em vull acordar d'ells", ha exaltat.





El número dos del PSOE va enviar un missatge als catalans per recordar-los que "no estan desemparats, que la resposta que estem oferint és pensant en ells i elles, i aquesta resposta va ser constitucional i proporcional i s'anirà plantejant en funció dels fets que vagin esdevenint ".





"Avui no es dóna cap supòsit dels que plantegen els ansiosos, no cal de moment prendre altres mesures, però sí cal n'hi haurà, però de moment el que demanem és a la resta de forces que es diuen autoconstitucionalistas que estiguin del costat del Govern i practiquin la lleialtat i la unitat d'acció i així serem més forts per combatre aquest desafiament ", ha argumentat.





No va passar per alt, finalment, que els fets jutjats "van ser comesos quan governava el Partit Popular". Respecte d'això ha assegurat que no fa "responsable al PP dels delictes d'altres, però sí que demano corresponsabilitat en la gestió ia l'hora de fer front a aquesta situació". Ha instat els populars a "ser lleial i practicar la unitat d'acció del constitucionalisme davant del desafiament independentista".