Telefónica i Atresmedia preveuen posar en marxa el seu projecte audiovisual a 2020

Telefónica i de Atresmedia preveuen posar en marxa el 2020 el projecte per produir de forma conjunta continguts de ficció en espanyol a tot el món i plantar així cara a plataformes com Netflix, HBO, Amazon o Disney, han informat fonts al tant del acord.





Les dues parts confien a obtenir abans de finals d'any el vistiplau de les autoritats de competència. El projecte consisteix a crear una companyia, participada al 50 per cent pels dos grups, que produirà i distribuirà sèries originals i pel·lícules tant per a Movistar+ com per Atresmedia, però també a tercers.

En termes financers, la inversió compromesa serà poc rellevant per a ambdues companyies, pel que no suposarà un risc per als seus balanços, mentre que es guanya mida, notorietat internacional i abast a un major nombre de clients.





Pel que fa als drets dels continguts produïts, excepte comptades excepcions, seran propietat del client destinatari del producte.









Telefónica i Atresmedia sumaran recursos per optimitzar i guanyar escala en el seu negoci de creació i distribució de continguts, per tal de ser més competitius davant els grans players internacionals (Netflix, HBO, Amazon, Disney, etc.) que continuen irrompent en el marc d'un sector globalitzat.





Es dóna la circumstància que Telefónica i Netflix mantenen un acord des de maig de 2018 pel qual la popular plataforma de sèries en streaming integra els seus continguts a Movistar+.





El nou projecte, que apostarà per la producció audiovisual en espanyol i té entre els seus objectius promoure coproduccions amb altres empreses i produir per a tercers, generarà "un volum important de llocs de treball directes i indirectes", segons han informat les dues empreses a finals de setembre, quan van desvetllar l'acord.





Atresmedia compta amb una àmplia experiència en la producció de sèries reconegudes algunes d'elles a nivell internacional com 'La casa de papel', 'Vis a Vis', 'El Tiempo Entre Costuras', 'Velvet', 'Gran Hotel', 'El internado','El Secret de Puente Viejo' i llargmetratges d'èxit com 'La isla mínima', 'Contratiempo', 'El Reino', 'Durant la tempesta' o 'Palmeres en la nieve'.





En 2019, ha estrenat 'Padre no hay más que uno', i pròximament arribaran a la cartellera les adaptacions de 'El silencio de la ciudad blanca' i 'Legado en los huesos'.





Per la seva banda, Telefónica, a través de Movistar+, ha llançat 12 projectes a l'any com ara 'La Peste', 'Mira lo que has hecho', 'Vuergüenza', 'Arde Madrid' o 'Vida Perfecta', alguns dels quals han estat guardonats per la indústria.





Així mateix, ha llançat també projectes de coproducció com 'Hierro', 'En el Corredor de la Muerte' i 'El Embarcadero'. Asimismo, Movistar+ ha estrenat recentment la seva primera pel·lícula original, 'Mientas dure la Guerra', d'Alejandro Amenábar.