Han estat dos anys d'amenaces velades encara que sense aportar cap prova concloent. L'excomissari Villarejo ha llançat serioses advertències des del penal d'Estremera contra estaments periodístics, polítics i financers. No obstant això, fins al moment tot ha estat fum.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, celebrarà aquest dimarts una vista en què es dirimirà si el comissari jubilat José Manuel Villarejo continua en presó provisional superada la barrera dels dos anys en preventiva, un compareixença en la qual les parts al·legaran les raons a favor o en contra de prorrogar aquesta situació.





Villarejo compleix dos anys a la presó provisional el 5 de novembre, per la qual cosa és preceptiu celebrar una compareixença en la qual les parts al·leguin si ha de seguir en aquesta situació fins al màxim de 4 anys que permet la llei fins que no hi hagi judici i condemna o si per contra, aconsellen posada en llibertat amb algun tipus de mesura cautelar.









El silenci de Villarejo podria trencar-se definitivament si s'acorda que la seva reclusió sigui perllongada. Fins al moment, Villarejo ha considerat que el beneficiava més assenyalar tot el que sap però no revelar-ho, pensant que en algun moment o altre anava a acabar el seu règim de presó provisional. No obstant això, ja s'han complert dos anys i, de quedar-se un altre any entre reixes, podria fer un pas definitiu i mostrar totes les seves cartes.





D'acord a les fonts jurídiques, l'acusació popular que exerceix Podem sol·licitarà que es prorrogui la situació de presó provisional atenent a la gravetat dels delictes que se li imputen -organització criminal, extorsió, suborn, blanqueig, revelació de secrets i contra la Hisenda , entre d'altres-- i per entendre que concorre elevat risc de fuga, reiteració delictiva i destrucció de proves.





És la tesi que ha vingut mantenint tant l'instructor com la Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional en aquests dos anys, quan el comissari ha sol·licitat una dotzena de vegades la seva posada en llibertat fins i tot mitjançant l'article 100.2 del Codi Penal que permetria, per exemple, un arrest domiciliari amb mesures telemàtiques, sense que s'atenguessin les seves pretensions.





En totes aquestes ocasions la Fiscalia Anticorrupció s'ha mostrat contrària a la posada en llibertat del comissari, argumentant que la gravetat dels delictes que se li imputen i l'horitzó de penes que afrontaria per ells justifiquen mantenir a la presó, sumat al fet que segueix aflorant patrimoni ocult a l'estranger, que parteix de la documentació digital que se li va intervenir no ha estat encara desencriptada i podria interferir per destruir-la i que segueix existint risc de reiteració delictiva.





LAND, IRON I PIT





A més de la vista de pròrroga de presó de dimarts, Villarejo està citat el dimecres 23 d'octubre per, mitjançant videoconferència des de la presó, respondre sobre la peça 'Land', l'espionatge entre membres de la família García Cereceda, perquè l'última vegada que va ser convocat per respondre per aquest assumpte l'advocat va demanar suspendre la declaració al no haver tingut accés a les actuacions. A continuació s'escoltarà a un testimoni sobre aquesta línia de la investigació.





De fet, el dimarts 22 està citat com investigat Eduardo García Cereceda i també preveu el jutjat escoltar en declaració a la mercantil Pérez & Cia, aquesta última investigada en la peça 'Pit' pels pagaments a les empreses de Villarejo per intentar impedir l'extradició i la causa judicial a Guatemala contra el seu president, Ángel Pérez Maura.





També se celebraran declaracions en la peça 'Iron' aquesta setmana que es van posposar en el seu moment. Serà el dimecres a partir de les 9.30, quan s'espera compareguin Mario Fuster i la mercantil Herrero & Asociados en qualitat d'investigats.