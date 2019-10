Casado exigeix a Sánchez actuar amb "llei i ordre" a Catalunya

El president del PP, Pablo Casado, ha demanat aquest dilluns al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que vaig actuar amb "llei i ordre" a Catalunya, i que no dialogui ni negociï amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





"No hi ha apel·lació al diàleg, sinó a la concòrdia. No cap una apel·lació a la negociació, sinó a la llei i l'ordre", ha afirmat en declaracions als mitjans davant la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, on ha anat a mostrar el seu suport als agents de la Policia Nacional que han intervingut aquests dies a Catalunya.





Casado ha sostingut que "el Govern no ha d'abanderar l'apaivagament, sinó la fermesa democràtica amb tots els instruments que la llei posa a la seva disposició".





En aquest sentit, ha advertit que "les negociacions, a les que ja està apel·lant algun líder independentista, no hi caben quan es va en contra l'Estatut, la Constitució i la legislació en vigor, sobretot quan hi ha una mesura de pressió violenta a els carrers".









Sobre les trucades que el president del Govern ha fet a Sánchez sense resposta, el líder popular ha demanat al president del Govern que respongui a les trucades de Torra, però que ho faci per trencar els pactes que el PSC té amb JxCat i ERC en ajuntaments i a la Diputació de Barcelona.





"No se'ns pot exigir que estiguem recolzant l'acció del Govern davant els violents i els independentistes si al mateix temps no trenquen qualsevol aliança amb aquests partits secessionistes", ha retret, i ha assegurat que la carta que Sánchez hauria d'enviar a Torra és el requeriment perquè compleixi les seves obligacions legals i constitucionals.





Considera que el president de la Generalitat "no pot seguir al comandament d'una força armades com els Mossos, però tampoc pot estar sent el que apel·la a la desobediència, la rebel·lió als carrers i segueixi apel·lant al dret a l'autodeterminació".





TRASLLADAR ELS PRESOS





Com ja ha dit aquest mateix dilluns en els esmorzars informatius d'Europa Press, Casado ha plantejat al Govern la possibilitat de traslladar els presos sobiranistes condemnats per l'1-O a presons fora de Catalunya per evitar que la Generalitat els doni "beneficis penitenciaris" com al tercer grau.





Defensa que els presos ja han tingut un "tractament diferenciat" quan han estat a les presons catalanes, a més de les manifestacions que s'han produït davant les portes de la presó de Lledoners (Barcelona), pel que creu necessari impedir que se'ls concedeixi un tercer grau.





En aquest sentit, el dirigent del PP ha repassat algunes de les propostes per modificar el Codi Penal que ja ha presentat la formació, com el compliment íntegre de les penes per sedició i rebel·lió, tornar a tipificar el delicte de convocatòria il·legal de referèndum i "introduir de nou el delicte de rebel·lió impròpia".





Segons ell, "la propera rebel·lió no serà amb armes, sinó probablement digital", de manera que aposta per modificar la legislació per adaptar-la als nous temps eliminant el supòsit de la violència en el delicte de rebel·lió.





SUPORT A LA POLICIA NACIONAL





Casado ha visitat a la Policia Nacional per traslladar el seu suport i agrair-li la tasca que estan fent "per preservar l'ordre públic, la seguretat i les llibertats de tots els catalans". A més, ha demanat al Govern que apliqui "totes les mesures legislatives oportunes" per garantir la seguretat i l'ordre públic a Catalunya.





En aquest sentit, ha advocat perquè la Guàrdia Civil participi en els operatius contra els disturbis i que s'apliqui la Llei de Seguretat Nacional per unificar el comandament dels cossos de seguretat en el Ministeri d'Interior: "Ja sap el Govern que el PP estarà al costat de qui vol garantir l'ordre públic i la seguretat".