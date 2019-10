Casado i Rivera acusen Sánchez de passivitat davant la crisi a Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit aquest divendres al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que actuï amb "urgència" a Catalunya davant "els aldarulls, sabotatges, incendis i kale borroka" que s'estan produint als carrers i li ha recordat que en el seu dia el PP va utilitzar la llei per acabar amb la violència al carrer al País Basc.





En un acte a Oviedo, després de signar l'acord entre PP i Fòrum Astúries per concórrer junts a les eleccions generals, Casado ha lamentat que la portaveu del Grup Popular al Congrés i candidata per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, hagi estat "increpada greument pels violents "a la Plaça de Jaume.





"Afortunadament, gràcies a les Forces de Seguretat no ha anat a majors per aquells que intenten confondre una vaga amb el sabotatge, els aldarulls i la desobediència civil, a la qual a més ha arengat el president de la Generalitat", ha denunciat.









Casado ha afirmat que als independentistes els "molesta" que comparin la violència al carrer que hi havia al País Basc amb la que hi ha ara a Catalunya, però ha subratllat que "són ells els que contínuament es fan acompanyar" en manifestacions o en actes per l'exlehendakari Juan José Ibarretxe o per l'exlíder de l'esquerra abertzale Arnaldo Otegi.





"El PP va acabar amb la 'kale borroka' al País Basc aplicant la llei. Per tant, el Govern d'Espanya avui té l'obligació d'aplicar la llei, tota la llei però només la llei. No cal buscar dreceres sinó complir el codi Penal i la Constitució, que qualsevol càrrec públic ha jurat complir ", ha ressaltat.





DEMANA AL GOVERN COORDINAR IA TOTES LES FORCES DE SEGURETAT





Per això, ha insistit que Sánchez ha de "complir la llei i fer-la complir" a Catalunya, cosa que, segons ha dit, "no és molt demanar" després de quatre jornades de violència als carrers de Catalunya. "Nosaltres oferim llei, ordre i concòrdia. Però no hi ha concòrdia ni convivència possible sense llei i sense seguretat", ha avisat.





En aquest punt, ha defensat aplicar ja la Llei de Seguretat Nacional perquè, segons ha dit, és "intolerable" el que està succeint a Catalunya i el president de la Generalitat, Quim Torra, no pot seguir al capdavant de 16.000 efectius dels Mossos quan està "encoratjant la desobediència" i demanant als catalans que surtin al carrer "a defensar el mal anomenat dret d'autodeterminació".





RIVERA PARLA DE "EMERGÈNCIA NACIONAL"





Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat aquest divendres al president del Govern en funcions i al ministre de l'Interior de no actuar davant la "emergència nacional" a Catalunya per estar "més pendent de les eleccions que de governar" .





En roda de premsa a la seu de Cs, Rivera ha afirmat que l'executiu està "negant la realitat" del que succeeix a Barcelona i a altres parts de Catalunya i "no fa res" per controlar la situació i garantir la seguretat dels ciutadans. "El Govern es bloqueja i es paralitza" perquè està "més pendent de les eleccions que de governar", ha indicat.





El president del partit taronja ha tornat a reclamar que s'enviïn "milers i milers" d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a aquesta comunitat per fer front als disturbis i bloquejos per part de manifestants que no accepten la condemna judicial als líders del procés independentista. Així mateix, ha reiterat que s'ha d'activar l'article 155 de la Constitució per cessar Quim Torra com a president de la Generalitat.





SABOTATGE GENERAL





Rivera ha criticat que la vaga general convocada aquest divendres és més aviat un "sabotatge general" a ciutadans que han vist pertorbada la seva vida diària pel tall de vies de comunicació, les aturades realitzats en infraestructures i institucions públiques i l'actuació dels piquets, sumat tot això als problemes d'ordre públic generats per les protestes violentes.





"La factura separatista la paguen les famílies espanyoles", ha lamentat, destacant també el cost que té aquesta situació per a la imatge internacional d'Espanya, el turisme i l'economia. "Ja n'hi ha prou d'estar tots acollonits amb el que fan els separatistes, i la gent normal sense poder viure amb tranquil·litat", ha afegit.





Davant d'aquesta situació, el líder de Cs s'ha preguntat "què més ha de passar a Catalunya perquè el Govern actuï", quant de temps va a "seguir negant la realitat" i afirmant, com ha dit Grande-Marlaska, que a hores d'ara "es pot visitar Barcelona amb total normalitat".





En la seva opinió, no es pot afirmar això mentre les carreteres d'accés a Barcelona estan tallades, i s'ha preguntat si seria possible arribar "en helicòpter o al Falcon", com el president del Govern en els seus desplaçaments oficials. "Però compte, que et fan caure l'helicòpter", ha agregat.