El jutge tanca la causa per presumpte frau en les eleccions sindicals de Mossos

El Jutjat d'Instrucció 2 de Tarragona ha arxivat una querella que el sindicat USPAC va interposar al març per presumptes irregularitats en les eleccions sindicals de Mossos d'Esquadra, dirigida contra funcionaris de la Conselleria d'Interior i delegats sindicals de Sap-Fepol.





En un comunicat aquest dilluns, Sap-Fepol ha destacat que el jutge ha considerat que "no s'ha acreditat la comissió de cap delicte i, per tant, s'ha d'acordar el sobreseïment de les actuacions".









Sap-Fepol ha assegurat que USPAC va mentir en afirmar que "els testimonis havien acreditat el frau en el vot per correu" i en acusar-los de tenir una xarxa de corrupció amb el vot per correu.





"USPAC ha mentit sempre i ho continua fent perquè centra els seus esforços en danyar la imatge de la nostra organització, sense importar-li gens la millora dels drets col·lectius", ha afegit Sap-Fepol.





USPAC





Per la seva banda, USPAC ha indicat en un apunt de Twitter que el jutge de Tarragona "reconeix el frau en les eleccions sindicals" i que el remet a la via del contenciós administratiu, pel que ha assegurat que espera que la Conselleria d'Interior anul·li les sol·licituds de vot per correu denunciades.









En l'acte, el jutge rebutja que s'hagi comès un delicte de falsedat documental, ni sobre document públic ni sobre document privat, però considera que "de les diligències practicades, es desprèn que és altament probable que nombroses sol·licituds de vot per correu no es duran a terme de conformitat "amb la normativa perquè no es van fer personalment pels electors que pretenien votar per correu, segons l'instructor.