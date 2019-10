Els exfutbolistes tenen fins a cinc vegades més risc d'Alzheimer

Els exfutbolistes professionals tenen fins a cinc vegades més risc de patir Alzheimer, segons un estudi de la Universitat de Glasgow (Regne Unit) que ha comparat les causes de mort de 7.676 exjugadors de futbol escocesos nascuts entre 1900 i 1976 amb les de més de 23.000 persones de la població general.









D'acord amb els seus resultats, publicats aquest dilluns a la revista 'The New England Journal of Medicine', el risc variava des d'un augment d'aproximadament 4 vegades en malalties de la motoneurona fins a un increment de 2 vegades en Parkinson. De mitjana, els exfutbolistes tenen una taxa de mortalitat per malalties neurodegeneratives aproximadament tres vegades i mitja més gran del que s'esperava.





Tot i que aquests esportistes tenien un major risc de mort per malalties neurodegeneratives, eren menys propensos a morir d'altres comuns, com les patologies cardíaques i alguns càncers, inclòs el càncer de pulmó. Així, l'estudi ha trobat que les morts de exfutbolistes són menors del que s'esperava fins als 70 anys, i majors del normal a partir d'aquesta edat.





"Les nostres dades mostren que mentre que els exfutbolistes tenien taxes més altes de demència, comptaven amb taxes més baixes de mortalitat a causa d'altres malalties importants. Com a tal, tot i que cal fer tot el possible per identificar els factors que contribueixen a l'augment del risc de malalties neurodegeneratives per permetre que aquest risc es redueixi, també cal tenir en compte els beneficis potencials per a la salut de jugar a futbol", comenta el líder del treball, Willie Stewart.





Finançat per l'Associació Anglesa de Futbol (FA) i l'Associació de Futbolistes Professionals de Regne Unit (PFA), aquest és el major estudi fins a la data que analitza amb aquest detall la incidència de les malalties neurodegeneratives en qualsevol esport, no només en en el futbol.





L'associació entre la participació en esports de contacte i les malalties neurodegeneratives ha estat objecte de debat en els últims anys. Estudis 'post mortem' han identificat una patologia específica relacionada amb l'exposició a lesions cerebrals, coneguda com encefalopatia traumàtica crònica (ETC), en una alta proporció de cervells d'antics atletes d'esports de contacte, principalment en futbol americà.





No obstant això, fins aquest estudi, no estava clar si hi havia alguna evidència d'un augment en la taxa de malalties neurodegeneratives en exfutbolistes. "És important que la família mundial del futbol es una ara per trobar les respostes i proporcionar una major comprensió d'aquesta complexa qüestió. La FA es compromet a fer tot el possible perquè això passi", ha comentat el president de la FA, Greg Clarke.