Controlar la diabetis, hipertensió, obesitat, depressió o tabaquisme evitaria 3 milions de casos d'Alzheimer

Controlar la diabetis, la hipertensió arterial, l'obesitat, el tabaquisme, el sedentarisme, la depressió, la inactivitat cognitiva, la hipoacúsia i l'aïllament social podrien potencialment prevenir entre 1 i 3 milions de casos d'Alzheimer al món, segons ha informat la societat Espanyola de Neurologia (SEN) amb motiu de la celebració, el proper 21 de setembre, del Dia Mundial de la malaltia.









"S'estima que la meitat dels casos de la malaltia d'Alzheimer es pot atribuir a nou factors de risc potencialment modificables: diabetis mellitus, hipertensió arterial en edat mitjana de la vida, obesitat en edat mitjana de la vida, tabaquisme, inactivitat física, depressió, inactivitat cognitiva o baix nivell educatiu, la hipoacúsia i l'aïllament social. pel que una reducció d'entre un 10 i un 25 per cent en aquests factors de risc podrien potencialment prevenir entre 1 i 3 milions de casos d'Alzheimer al món ", ha estat el coordinador del Grup d'Estudi de Conducta i Demències de la SEN, Juan Fortea.





I és que, l'Alzheimer, que afecta a Espanya unes 800.000 persones, no és només la principal causa de demència en tot el món, sinó també la malaltia que major discapacitat genera en persones grans a Espanya i, per tant, amb un de de les majors despeses socials.





Es calcula que el cost mitjà d'un pacient amb Alzheimer oscil·la entre 17.100 i 28.200 euros per pacient i any, arribant fins als 41.700 euros en els casos greus.





En aquest sentit, i tenint en compte tots els nivells de gravetat, la SEN ha estimat que el cost total a Espanya del tractament de l'Alzheimer, en pacients majors de 65 anys, és d'uns 10.000 milions d'euros anuals, el que ve a representar l'1,5 per cent del producte interior brut (PIB).





El 2015 hi havia al voltant de 47 milions de persones amb demència al món i, d'acord amb les projeccions de població, si la prevalença de demència actual es manté constant, l'any 2050 hi haurà al voltant de 130 milions de persones. A Espanya, entre un 3 i un 4 per cent de la població d'entre 75 i 79 anys està diagnosticada d'Alzheimer, unes xifres que augmenten fins al 34 per cent en majors de 85 anyTABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBs.





EL 80% DELS CASOS LLEUS ESTÀ SENSE DIAGNOSTICAR





No obstant això, s'estima que el 80 per cent dels casos d'Alzheimer que encara són lleus estan sense diagnosticar i que entre el 30 i el 40 per cent dels casos totals també ho estarien. Una situació que impedeix que es puguin instaurar "precoçment" tractaments farmacològics i no farmacològics que alenteixen el deteriorament cognitiu i controlen els trastorns conductuals, ja que hi ha fàrmacs que aconsegueixen mantenir durant un temps l'estat neuropsicològic i funcional del pacient.