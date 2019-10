Barcelona prohibeix obrir nous locals de joc i apostes

La Comissió de Govern de Barcelona ha aprovat una suspensió de comunicats per obrir nous establiments de jocs d'atzar, sales de jocs, bingos i casinos per "preservar la salut de la ciutadania i evitar els problemes que poden generar", ha informat aquest dimarts el Ajuntament en un comunicat.









El Govern municipal ha explicat que es vol "posar ordre en els locals de jocs i apostes" per fer front a les addiccions a les xarxes, a les pantalles i al joc patològic, tenint en compte l'impacte negatiu i les conseqüències socials per a la població , especialment per als joves.





Aquesta nova línia de treball específic s'ha impulsat des de la Regidoria d'Envelliment, Salut i Cures i l'àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, que veuen clau la "limitació i ordenació" dels establiments de joc on es realitzen apostes a la ciutat.





S'ha suspès per un any l'admissió de comunicats per a obrir establiments de jocs d'atzar, salons de joc, apostes, bingo i casinos, en una suspensió que afecta igualment el lliurament de llicències i admissió de comunicats per a fer obres destinades a l'obertura o ampliació d'aquests locals.





La suspensió de comunicats i llicències aprovada vol "blindar" la ciutat, on ara no hi ha una regulació en aquest àmbit, per evitar que se situïn nous negocis vinculats al joc i les apostes.





Actualment, a Barcelona hi ha 53 locals dedicats a jocs d'atzar: 35 salons de joc, 17 bingos i un casino.