Així es veurà el Nadal a Barcelona

L'Associació del Passeig de Gràcia (APG) ha presentat aquest dimarts el nou enllumenat de Nadal de l'eix comercial de Barcelona que cobrirà el cel de centenars de papallones transparents i caigudes de llum per crear una "atmosfera màgica" durant el dia i la nit, del 28 de novembre del 6 de gener.













La proposta, que ha estat dissenyada per l'empresa Ximénez, està pensada per a poder-ne gaudir també durant el dia, gràcies al material dicroic d'alguns dels seus elements, i s'inspira en la "calidesa de la llar per recrear-la al cor de Barcelona", ha informat l'associació en roda de premsa.





La instal·lació es complementa amb papallones d'efecte cristal·lí, icona de bons desitjos i auguris, que canviaran de color segons el punt de vista de l'espectador, "creant una experiència única".





La nova il·luminació nadalenca inclou, al carril central del passeig, 355 files amb nou tires de llum de cinc metres de caiguda acompanyades de 70 papallones, i en les voreres la instal·lació es completa amb 80 papallones, en aquest cas amb sis cordons de llum cadascuna.





Els llums s'encendran 40 dies, amb un total de 257 hores, i es distribuiran per Jardinets de Gràcia, Passeig de Gràcia i la plaça Catalunya, il·luminant tant les voreres com la calçada central.





La il·luminació de Nadal a Barcelona s'iniciarà el 28 de novembre, una setmana més tard que l'any passat, avançarà una hora l'encesa diari i s'allargarà també el apagat: els llums brillaran des de les 17.30 hores fins a les 00.00 hores, amb l'objectiu d'afavorir també a la restauració.





L'Associació del Passeig de Gràcia s'ha incrementat un 50% el pressupost dedicat a la il·luminació nadalenca aquest any, dels 100.000 euros als 150.000 euros, que es mantindrà fins el Nadal de 2021.





El president de l'APG, Luís Sans, ha explicat que "Barcelona necessita tornar-se a il·lusionar, especialment després dels incidents de la setmana passada", en referència a les protestes al centre de la ciutat en contra de la sentència de l'1-O .