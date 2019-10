Millora el policia ferit greu en els aldarulls de Barcelona

Els dos agents de les Unitats d'Intervenció Policial de les comissaries de Vigo i la Corunya que van resultar ferits en els disturbis a Barcelona divendres passat evolucionen bé de les seves lesions.





En concret, 'Galiciapress' assenyala que el més greu, l'agent vigués, ja "respon a estímuls", mentre que el seu company, natural de Cervo, va ser operat aquest dilluns i serà traslladat a Galícia "en uns dies".









Segons la informació facilitada pel Sindicat Unificat de Policia (SUP) aquest dimarts, l'agent que va patir les ferides més greus, i que té un traumatisme cranioencefàlic, evoluciona de manera "favorable", tot i que encara roman a la UCI amb respiració assistida i en estat greu.





En tot cas, han destacat, "respon a estímuls i entén quan li parlen", encara que "encara es troba sota els efectes de la sedació".





L'altre agent gallec, per la seva banda, va ser intervingut aquest dilluns per instal·lar-li una placa i sis cargols al braç dret. L'operació "va sortir segons el previst" i els seus companys apunten que serà traslladat a Galícia "en uns dies" per continuar amb la seva recuperació.





En total, hi ha deu persones hospitalitzades com a conseqüència dels altercats a Catalunya la setmana passada i totes evolucionen favorablement, segons ha anunciat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch.