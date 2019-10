Sánchez visita els agents ferits a Barcelona però evita reunir-se amb Torra

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha contestat aquest dilluns en una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha de condemnar la violència, emparar les forces de seguretat i evitar la discòrdia.









A més, el cap de l'Executiu ha viatjat avui a Barcelona per visitar els agents ferits en els disturbis violents d'aquests dies i trobar-se amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Sánchez està convençut que "els radicals i els violents" estan utilitzant Barcelona "com a teatre d'operacions" amb l'objectiu que la seva protesta tingui més eco i es vegi com una cosa més extraordinària del que realment és, tant dins com fora d'Espanya.





Aquest és el diagnòstic que ha compartit davant els policies nacionals amb els quals s'ha reunit durant la seva visita a la Prefectura Superior situada a Via Laietana, en la qual ha remarcat l'important que resulta en aquests moments que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat actuïn amb "moderació" per a "assegurar la convivència".









En uns fragments de vídeo difosos pel Palau de la Moncloa, Sánchez ha traslladat als policies que representen un "exemple de professionalitat, de vocació de servei públic".





També els ha traslladat un missatge d'"agraïment", "solidaritat" i "ànim" davant aquesta crisi que encara, vaticina, persistirà una mica més en el temps.





Després de la seva visita a la Prefectura, Sánchez s'ha encaminat als hospitals on romanen ingressats els agents ferits en els disturbis de carrer d'aquests dies acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del Govern, Teresa Cunillera.





Unes 200 persones han esbroncat el president en arribar a l'Hospital Sant Pau de Barcelona per a visitar l'agent de la Policia Nacional que es troba molt greu en el centre, que ha accedit per la porta d'Urgències d'ambulàncies, en la qual s'han viscut moments de tensió entre manifestants i Mossos d'Esquadra.





















El president ha entrat dins del cotxe oficial al voltant de les 12.45 hores, sense deixar-se veure ni fer declaracions, i al cap d'uns 15 minuts ha sortit de la mateixa forma del centre, en el qual també estan sent atesos tres ferits greus per lesions oculars que han perdut un ull, un ferit menys greu i un altre que evoluciona favorablement.









En una carta en resposta a la missiva enviada per Torra la setmana passada durant els aldarulls a Catalunya, Sánchez ha reiterat a Torra seva obligació com a president autonòmic. El dirigent socialista li retreu que ha "evitat condemnar de manera contundent i inequívoc" les conductes "violentes" que s'han manifestat a Catalunya.





"Ha tornat l'esquena a les forces i cossos de seguretat autonòmics i estatals, que protegeixen l'ordre públic amb gran professionalitat i exposant-se a greus riscos", ha assenyalat la carta del president del Govern.





"Ha tornat l'esquena i ignorat a més de la meitat de la població catalana simplement perquè no comparteix els seus propòsits en comptes de comportar-se com el president de tots els catalans", afegeix, censurat a l'actitud de Torra.