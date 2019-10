Sánchez torna a penjar-li el telèfon a Torra i li exigeix una condemna rotunda de la violència

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no ha agafat el telèfon per segona vegada aquest diumenge al president de la Generalitat, Quim Torra, que també el va trucar el dissabte.





Ahir i a través d'un comunicat, Sánchez li va comminar al fet que condensa "rotundament la violència", i reconegués el treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Mossos, així com se solidaritzés amb els policies ferits.





"El Govern d'Espanya sempre ha estat a favor de dialogar dins de la llei. Primer Llei i després diàleg", ha estat la resposta del Govern a la trucada de Torra, segons han informat fonts de l'Executiu.



En aquest sentit, el Govern central ha subratllat que perquè el diàleg sigui efectiu, Torra "hauria de reconèixer a l'altra part de catalans, que no són independentistes, i que li estan reclamant reconstruir la convivència danyada per l'independentisme".



Finalment, el Govern espanyol reitera que "el problema de Catalunya no és la independència, que no es produirà, perquè no és legal, ni la vol la majoria de catalans, sinó la convivència".



L'Executiu en la seva resposta diu que "la seva proposta de referèndum no la vol ni la majoria de catalans ni, pel que sembla, la majoria del seu propi Govern. El primer per restaurar la convivència és condemnar la violència, cosa que no ha fet el senyor Torra".