Iceta insisteix que Torra ha de dimitir

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "s'aparti" perquè sigui un altre president el pugui parlar en nom del conjunt de la societat catalana ja que "els nostres problemes en aquests moments de acord i de diàleg no són tant una negociació entre ell i el Govern d'Espanya "sinó" un diàleg amb la part de Catalunya que ell s'entesta a no voler veure i en no voler de vegades ni tan sols reconèixer ".





Miquel Iceta, que ha assistit a una reunió del Comitè Electoral Local del PSOE de Jaén, s'ha indicat als periodistes que el primer que caldria dir a Torra és que "ja no representa ni a la meitat dels catalans" perquè en l'actualitat "representa els sectors més radicals de l'independentisme" i "ha perdut la condició de representant de tots".





Ha afegit que a Catalunya "hi ha una sensació creixent de desgovern" i "molta gent el que està veient és que el Govern de veritat és el d'Espanya, i això li ho diu un catalanista que no ho diu amb alegria". Ha afegit que el PSC e la societat catalana en el seu conjunt va lluitar "moltíssim perquè hi hagués unes institucions catalanes d'autogovern potents" i ara el que se sent és "preocupació i tristesa".





Per això, ha emplaçat Torra a que, si vol veritat dialogar, no ho faci demanant un reunió amb Pedro Sánchez, sinó que «comenci a dialogar amb el conjunt de la societat catalana, amb els qui representen els que no pensen com ell".





I és que, segons el màxim responsable dels socialistes catalans, Torra ha de començar per reconèixer que "hi ha una divisió molt gran" i que "la independència s'ha fracturat aquesta unió que hi havia a favor de l'autogovern" ja que "alguns buscant una quimera impossible , unilateral i il·legal estan a un pas de fer-nos perdre l'autogovern ".





"Torra no està a l'altura. El millor que podria fer si realment vol a Catalunya és apartar-se i deixar a un altre president faci el que el és incapaç de fer i és parlar en nom del conjunt, preservar la convivència, la seguretat i l'autogovern ".





En aquest sentit, ha apuntat que a Catalunya s'estan produint unes manifestacions pacífiques "dignes d'elogi", però també "s'estan produint unes brots de violència que mereixen no només la condemna" sinó també "el rebuig, l'aïllament i un combat democràtic i també policial per preservar els interessos i els drets de tots ".





Per Iceta, Torra està demostrant que "parla només a una part del país i no pot parlar en nom de Catalunya". Per això ha incidit en crear "un espai de diàleg" amb la resta de forces polítiques catalanes, alhora que ha instat el president de Catalunya a no "desenfocar" ia donar "ple suport" als Mossos ia les forces i cossos de seguretat l'Estat que "s'estan batent el coure per a la defensa dels drets i llibertats de tots".





CRIDA A ESQUERRA





El primer secretari del PSC ha lamentat també que el president i el govern de Catalunya hagi optat per "minimitzar" les protestes violentes en comptes de condemnar-les.





En aquest sentit, ha apuntat que a Lleida van ser precisament manifestants independentistes els que es van posar davant de les forces de seguretat per evitar que la policia fos agredida a cops de pedra.





"Eixe és el camí a seguir perquè la independència no té res a veure amb la violència, però això s'ha de demostrar quan es produeixen actes de violència", ha dit Iceta i ha afegit que a la societat catalana hi ha "energia i intel·ligència suficient per superar aquesta situació "però no amb un president, Torra, que" no està a l'altura ".





En aquest sentit ha fet una crida a ERC. "Ells ho van posar (a Torra). Ara sembla que no estan molt d'acord amb com porta les coses. Doncs ells tenen l'oportunitat i la responsabilitat d'apartar" perquè a Catalunya hi ha "un problema important", però "no ens podem permetre que sigui "el mateix president i el mateix Govern qui s'agreugin aquest problema".