Junqueras descarta l'indult: "Se'l poden ficar per on els càpiga"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat aquest dimarts la possibilitat de demanar un indult assegurant que "se'l poden ficar per on els càpiga".









Sobre la sentència condemnatòria de 13 anys contra ell, ha dit que no li ha sorprès i que és "un orgull ser aquí (a la presó) per posar urnes".





En relació a les protestes d'aquests dies contra la sentència del Tribunal Suprem ha remarcat que "cremar un contenidor no és més útil que fer un doctorat".





"Qualsevol pot cremar un contenidor, i també pot ser que algú ho faci en contra teu. Cal guanyar democràticament amb majories més amplies", ha defensat.





Junqueras ha insistit que és més útil, al seu parer, entendre els altres i treballar des d'àmbits socials i universitaris que cremar contenidors, i ha apostat per un referèndum quan "hi hagi majories més àmplies per fer-lo efectiu".





Preguntat per l'actuació policial, ha apostat per apreciar la bona feina de la "immensa majoria" de la policia, però també reconèixer que alguns no ho fan així.





"No m'agrada gens el que he vist. També s'estan colpejant persones que caminen pel carrer. Si això no fos veritat, no hi hauria tantes imatges ni 60 periodistes que han patit càrregues", ha afegit el dirigent republicà en una entrevista a ' Nació Digital'.