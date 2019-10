La justícia europea es pronunciarà sobre la immunitat europarlamentària de Junqueras el 12 de novembre

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Maciej Szpunar publicarà el pròxim 12 de novembre les seves conclusions sobre l'abast de la immunitat europarlamentària del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en resposta a la qüestió prejudicial remesa pel Tribunal Suprem.





Així ho ha anunciat el magistrat al final de la vista oral que s'ha celebrat aquest dilluns a la Gran Sala del Tribunal amb seu a Luxemburg, i on la defensa de Junqueras ha sostingut que el polític català hauria de gaudir d'immunitat com a eurodiputat des del moment en què va ser electe.









La resta de les parts en el procés, inclosos Espanya, la Comissió Europea i el Parlament Europeu, han presentat arguments en contra de la defensa de Junqueras i sostingut que un eurodiputat no pot gaudir del benefici de la immunitat fins que pren possessió de l'acta i es declara la sessió constitutiva de l'Eurocambra.





El dictamen que farà públic aquest dia el lletrat no serà vinculant de cara a la posterior sentència, encara que en la majoria dels casos la decisió dels jutges sol seguir la direcció marcada pels advocats generals.





No hi ha data per a la sentència definitiva que, en el cas dels procediments accelerats com és el de Junqueras, sol dictar-se en una mitjana d'entre dos i quatre mesos des del registre del cas.