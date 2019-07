La vista del Tribunal Europeu sobre la immunitat de Junqueras tindrà lloc el 14 d'octubre

El Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE) celebrarà la vista per a decidir si el líder d'ERC, Oriol Junqueras, té immunitat com eurodiputat el pròxim 14 d'octubre, després que el Tribunal Suprem (TS) no li permetés sortir de la presó per a prendre l'acta a Brussel·les.





Malgrat que el líder d'ERC va jurar la Constitució en la sessió inaugural de les Corts per obtenir el seu escó, la mesa del Congrès dels Diputats li va revocar la diputació i, posteriorment, el Tribunal Suprem (TS) va denegar a Junqueras permís tant per recollir l'acta d'eurodiputat com per desplaçarse a la primera sessió del Parlament Europeu.





Tanmateix, la sala del TS que està jutjant el procés independentista va avalar la petició de l'exvicepresident per plantejar una qüestió prejudicial davant el Tribunal Europeu de la Unió Europea (TJUE) per aclarir des de quin moment un diputat electe al Parlament Europeu està protegit per la immunitat parlamentària.