Torra insisteix en l'autodeterminació malgrat les advertències del Constitucional

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimarts a demanar al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, una reunió i exigir-li apostar per la via del diàleg "sense condicions" en què assegura que el Govern tornarà a plantejar la autodeterminació com la seva proposta de sortida al conflicte.





Ho ha dit en la roda de premsa després del Consell Executiu, en què ha explicat que els membres del Govern han segellat un acord amb diversos punts entre els quals es condemna la violència a les protestes de resposta a la sentència de la setmana passada, una de les exigències de Sánchez per obrir-se a dialogar amb Torra.





"Avui per quart dia consecutiu he tornat ha trucar al president Sánchez i ha tornat a no contestar-me. Cal destacar que la irresponsabilitat no només és creixent, sinó que també internacionalment, ningú pot entendre que encara a hores d'ara el president Sánchez no hagi contestat al president de Catalunya. Els problemes polítics es resolen amb democràcia i diàleg", ha dit, i ha assegurat que continuarà realitzant aquestes trucades.









Ha assegurat que la manca de resposta del president a les seves trucades a reunir-ha tingut repercussió internacional i "el que ha quedat malament és Sánchez per no agafar el telèfon, perquè no assumeix la seva responsabilitat, per amagar-se, per deixadesa en les seves responsabilitats", i perquè segons Torra mai han ofert una resposta al conflicte polític català.





Torra ha concretat que aquest conflicte és "a tot l'Estat espanyol" i ha assegurat que està generant inestabilitat, pel que ha apel·lat al sentit d'Estat del president en funcions i ha criticat que no hi hagi hagut cap govern de coalició.





"No és que no hi hagi acord i consens amb nosaltres, és que no n'hi ha entre ells. I sobre que el president Sánchez no respongui, no és una falta de delicadesa, és que venir a Catalunya i no venir a veure el Govern de Catalunya és menyspreu", ha dit després d'afirmar que, si Sánchez és el que va a la comunitat, és ell qui ha de visitar a Torra i no a l'inrevés.





CONVERSES AMB ARAGONÈS





Preguntat per les converses mantingudes entre la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant la setmana passada, mentre Sánchez no parlava amb Torra, el president català ha assegurat que aquestes converses "no obren cap crisi".





Ha explicat que Aragonès l'informa "de tot" pel que estava al corrent de totes les seves comunicacions, i ha insistit que continuaran trucant a Moncloa fins que Sánchez es posi perquè considera que l'important és la relació institucional entre president del Govern i de la Generalitat, en les seves paraules.





"Aquests són els representants, ell d'Espanya i jo de Catalunya. Aquesta és la relació institucional que cal mantenir", ha tancat, i ha explicat que les converses entre Calvo i Aragonès anaven en el sentit d'apostar pel diàleg.