Casado demana que l'Audiència Nacional investigui els disturbis a Catalunya per "terrorisme de carrer"

El president del PP, Pablo Casado, ha demanat al Govern de Pedro Sánchez ia la Fiscalia que "centralitzi tots els casos" de violència que s'han desenvolupat a Catalunya en els últims dies perquè els investigui l'Audiència Nacional com "terrorisme de carrer" o 'kale borroka'.





A més, ha insistit que Sánchez agafi el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, no per negociar, sinó per comunicar-li que trenca "avui mateix" els acords institucionals amb les forces independentistes.





Casado ha visitat aquest dimarts les instal·lacions que l'empresa Iberdrola té al barri bilbaí de Larraskitu, acompanyat de l'exministra Isabel García Tejerina, els caps de llista del partit al Congrés per Àlaba, Biscaia i Guipúscoa, Marimar Blanco, Beatriz Fanjul i Íñigo Arcauz , respectivament, el president del PP basc, Alfonso Alonso, i la màxima representant dels populars a Biscaia, Cristina González, entre altres.





El líder del PP nacional ha considerat que les accions violentes a Catalunya, després de la sentència del 'procés', han estat "una mica més que disturbis perquè, si no, el president del Govern en funcions no hauria acudit ahir amb 20 vehicles blindats, patrulles de la Guàrdia Civil" ni els seus escortes "portarien armes llargues" en sortir de l'Hospital.









"Sánchez, en la visita fugaç sobtada i improvisada a la capital de Catalunya, va poder comprovar que no són disturbis aïllats i que estem vivint una organització, finançament i, sobretot, consumació d'una kale borroka, com la pitjor que patim aquí al país Basc", ha apuntat, cosa que, segons la seva opinió, corroboren sindicats policials i els veïns de Barcelona.





Per això, ha insistit en dirigir-se a Pedro Sánchez per dir-li que amb la 'kale borroka' es pot acabar, com es va fer a Euskadi, utilitzant la Llei de Partits si es comproven "els vincles" que els CDR i Tsunami Democràtic puguin tenir amb els partits independentistes.





A més, ha apostat per recórrer a la Llei de Responsabilitat Penal dels Menors, de manera que "aquests violents que sembren el caos als carrers de Barcelona, si són menors d'edat, els seus pares responguin pels danys", ha manifestat.





En aquest sentit, ha recordat que es tracta de lleis que el PP va aprovar quan governava i que es deia al País Basc que "anava a cremar Troia, que anava a ser impossible derrotar la 'kale borroka'". "I, al final, l'únic que van deixar de cremar van ser les marquesines, els aparadors i els caixers automàtics", ha indicat.





Segons la seva opinió, "amb plena moderació, es pot dir que cal preservar l'ordre públic a través de l'aplicació de la Llei, que no és molt demanar a un responsable polític".





TORRA I LA VIOLÈNCIA





Sobre el rebuig del president català, Quim Torra, a les actuacions violentes de radicals, ha afirmat que ha vist "condemnes més creïbles, més ferms i amb menys matisos", i ha recordat que ha anat a les columnes de les anomenades 'les marxes per la llibertat ', que van confluir a Barcelona i que van concloure a la nit a desordres públics.





També ha recordat que Torra ha cridat a la "desobediència i la reincidència", i ha emplaçat a "prendre els carrers per defensar el dret d'autodeterminació, per descomptat, no reconeixent la sentència del Tribunal Suprem, com, per cert, no ho reconeixen PNB ni Bildu".





Pablo Casado ha destacat que el nacionalisme "sempre ha intentat que algú agiti l'arbre perquè altres recullin les nous i sembla ser que aquí, en aquesta frase d'Arzalluz, el PNB recollia les nous, i ara sembla que ERC i JxCAT pretenen recollir les nous dels CDR i de Tsunami Democràtic". "Hem vist les connexions que hi ha entre ells i, per això, el que volem fer és que la Fiscalia actuï com més aviat millor", ha apuntat.





Així mateix, ha reclamat al Govern i la Fiscalia "que centralitzin a l'Audiència Nacional tots els casos que ja s'estan investigant". "Si comencem a estar d'acord en què és terrorisme de carrer, que és 'kale borroka', l'AN ha de ser la competent per jutjar tots els processos que hi pugui haver pel que fa a les vinculacions de Tsunami Democràtic, les alteracions d'ordres públics i els delictes d'estralls, d'atemptat contra l'autoritat, amb 280 policies ferits, entre els quals n'hi ha un molt greu ". En aquest sentit, ha recordat que ell es va desplaçar ahir a Barcelona per visitar a aquest agent ia interessar pel seu estat de salut.





SÁNCHEZ I TORRA





Casado ha insistit a demanar a Pere Sánchez que li agafi el telèfon a Quim Torra, "però no per negociar absolutament res, sinó per transmetre-li que trenca tots els acords institucionals que el PSOE té" amb ell i amb Oriol Junqueras a 40 ajuntaments i en la Diputació de Barcelona.





També ha destacat que se li fa "molt difícil seguir donant suport l'actuació del Govern davant l'independentisme radical i violent als carrers de Catalunya, si segueix governant o aprovant, fins i tot, resolucions contra el Tribunal Suprem en la Diputació de Barcelona i en altres 40 municipis".





"Sánchez no pot ser creïble i no pot merèixer el suport de les forces constitucionalistes si no trenca avui mateix amb totes les forces que estan justificant o aclamant la violència als carrers de Barcelona", ha apuntat.





El president del PP ha recordat al president en funcions que, a la carta que va remetre al president de la Generalitat, se li va oblidar incloure un requeriment "per complir les seves obligacions legals i constitucionals". Ahir Casado ja va explicar que "així el Govern ja hauria obert el camí per aplicar si cal la Constitució a Catalunya", en referència a l'article 155.