Uns 200 periodistes es concentren a Barcelona per rebutjar les agressions

Uns 200 periodistes s'han concentrat la tarda d'aquest dimarts al centre de la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar la fi de les agressions als professionals de la informació en els últims dies.





La concentració l'han convocat col·lectius i sindicats de periodistes, amb els fotoperiodistes en primera línia i una càmera de fotos en forma de pancarta amb el lema 'Prou agressions', i part dels professionals amb l'armilla i els braçalets taronges acreditatius.





En la concentració s'ha llegit un manifest, subscrit pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, Sindicat de Periodistes de Catalunya-Sindicat de Professionals de la Comunicació, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, entre altres entitats, comitès d'empresa i mitjans de comunicació.









En el text, professionals de la informació han fet una crida a que acabin les agressions als periodistes, cosa que va més enllà d'una reivindicació corporativista i és un "crit d'alarma davant un deteriorament de la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa".





En el manifest 'Sense periodisme no hi ha democràcia' (Sense periodisme no hi ha democràcia), els professionals han recordat que el periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per formar-se un criteri sobre els assumptes públics de manera lliure : "Cada vegada que algú obstaculitza el treball d'un periodista està atemptant contra el sistema democràtic".





Segons la seva opinió, la xifra de més d'una seixantena de periodistes víctimes d'agressions mentre treballaven és "absolutament intolerable", i han rebutjat totes aquestes accions, vinguin d'on vinguin, perquè suposen un atac al dret a la informació de la ciutadania.





En el manifest han reprovat "especialment" l'actuació dels cossos policials, tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Nacional, ja que la majoria d'informadors anaven perfectament identificats, i han reclamat a la Conselleria i Ministeri d'Interior que investigui els fets.





També han demanat als manifestants respecte pel seu treball per garantir el dret a la informació: "Entenem que hi pugui haver gent molesta amb la línia editorial d'alguns mitjans de comunicació. Aquesta línia no la decideixen els professionals que estan a peu de carrer cobrint la realitat".