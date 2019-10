Manifestants 'indepes' llancen sabó a la font de Plaça Espanya

Centenars de persones s'han concentrat la tarda d'aquest dimarts i han tallat el trànsit a la plaça Espanya de Barcelona en la convocatòria dels CDR contra la sentència del Suprem als líders independentistes, i alguns manifestants han començat a tirar sabó a la font de la plaça.









La convocatòria, que s'ha iniciat amb consignes com 'Llibertat preses polítiques' i 'Independència', havia cridat els assistents a que portin un paraigua davant la previsió de pluges i sabó "per netejar-ho tot".





"Pels més de 100 anys de condemna i més de 40 preses. A la repressió del règim del 78. Per la violència policial", assenyalava la convocatòria dels CDR.









'PRESÓ, PRESÓ'





A l'inici de la concentració s'ha viscut un moment de tensió entre un grup de manifestants i dos joves contraris a la concentració, que insultaven als independentistes i cridaven 'presó, presó', però sense que es produís cap incident.





Els manifestants estan repartits en diversos punts de la plaça, sent el major en la confluència de Gran Via i carrer Tarragona, i els que s'han desplaçat a Gran Via amb Mèxic, que talla el trànsit d'entrada de Gran Via també pel túnel.