Un mort i cinc desapareguts per les pluges a Catalunya

Una persona ha mort i quatre estan desaparegudes el matí d'aquest dimecres a Catalunya a causa de les fortes pluges. La Generalitat ha decretat dia de dol aquest dijous per les víctimes del temporal a Catalunya.









La persona que ha mort és un home de 75 anys que va desaparèixer a Arenys de Munt (Barcelona) i el seu cadàver s'ha trobat aquest matí a la platja de Caldes d'Estrac. Va ser arrossegat per la pluja quan volia retirar el seu cotxe la matinada d'aquest dimecres de la zona inundada de la riera del municipi, ha explicat l'alcalde, Josep Sànchez.





L'alcalde ha considerat que ha estat un "accident que es podria haver evitat", ja que va ser imprudent sortir en aquest moment, quan el carrer Riera i Penya estava inundada per una gran quantitat d'aigua.





Ha indicat que l'Ajuntament havia donat avisos en dues ocasions als veïns d'aquesta zona de la riera perquè retirés els seus cotxes per precaució, i ha recordat que van caure 4,7 litres per minut i 89 litres per metre quadrat en un espai curt de temps: "Va ser d'una intensitat bestial".





Segons ha explicat l'alcalde, aquest veí de 75 anys "no va tenir aquesta precaució" i va decidir, minuts abans de les 2.00 hores, sortir de casa en veure que baixava molta aigua per la riera i que el seu cotxe perillava.





Quan anava a entrar en el seu vehicle, l'home va patinar i la força de l'aigua el va arrossegar fins a la platja de Caldes d'Estrac, on aquest dimecres al matí ha estat trobat sense vida pels serveis d'emergències.









DESAPAREGUTS





A dos desapareguts se'ls busca des de les 22.47 hores de dimarts, i són una mare i el seu fill que es trobaven en un bungalou a Vilaverd (Tarragona).





A mig matí s'ha informat que han desaparegut altres dues persones a L'Espluga de Francolí. Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han localitzat el vehicle en el qual circulaven en molt mal estat, però segueix la cerca d'aquestes dues persones en altres vehicles que hi ha en la zona.





També en el mateix municipi de L'Espluga de Francolí ha desaparegut una persona de nacionalitat belga.





FERITS





Una nena de 7 anys, una dona de 35 anys i un home de 44 anys han resultat ferides per les destrosses en el càmping Aqua Alba de Gualba (Barcelona) provocats pel temporal de pluja i vent, que ha desplaçat diverses caravanes.





Segons ha informat Protecció Civil, el càmping ha quedat totalment afectat per les pluges, s'ha assistit a una família afectada i continua treballant per a descartar altres danys personals.









El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat tres unitats i ha atès a la menor, la dona i l'home, els tres menys greus i evacuades a l'Hospital de Sant Celoni.





SENSE LLUM





Unes 25.000 persones s'han quedat sense subministrament elèctric a Catalunya per les fortes pluges que afecten la comunitat, 5.000 d'elles a la localitat de Cambrils (Tarragona), segons ha informat Protecció Civil.





Les pluges generalitzades que s'han iniciat cap a les 18.00 hores de dimarts a tot Catalunya han afectat especialment a les comarques del Baix Camp, a Tarragona.





La localitat de Cambrils és una de les que més està patint els danys en haver-se desbordat la riera d'Alforja i haver-se portat un pont, el que ha provocat a més inundacions a diversos carrers.





Com a mesura preventiva, han estat desallotjats uns 50 nens amb edats compreses entre els 6 i els 7 anys de la Casa de Colònies la Marinada i que passaran la nit al Palau Municipal d'Esports de la localitat.





A més, s'ha inundat l'estació de ferrocarril i els 19 passatgers d'un tren de Rodalies han hagut de baixar del vehicle i buscar un transport alternatiu.





MÉS DE 2.300 TRUCADES





Protecció Civil de la Generalitat ha rebut més de 2.300 trucades.





El Baix Camp (Tarragona) ha estat la comarca on s'han registrat més comunicacions, seguit pel Vallès Occidental (Barcelona); mentre que el municipi que més ha registrat ha estat Cambrils (Tarragona).





VIES TALLADES





Més de 40 carreteres estan tallades passades les 10.30 hores d'aquest dimecres, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Per províncies, a Tarragona hi ha 15 trams afectats; a Girona, 14; a Lleida, 10, i a Barcelona hi ha set.





Entre les carreteres tallades hi ha la N-II a l'altura de Mollerussa (Lleida), la BV-2242 a Piera i la BV-2249 a Gelida (Barcelona), la C-233 a Castelldans (Lleida) i la C-240z a Vilaverd (Tarragona), entre altres.





TRENS





El fort temporal que s'està produint a Catalunya ha provocat durant el matí d'aquest dimecres tallis en diversos trams de la xarxa ferroviària, la qual cosa ha causat interrupcions del servei i retards importants en la rodalia de Barcelona.





Així, segons dades de Renfe actualitzats a les 14.15 hores d'aquest dimecres, s'ha normalitzat la circulació de la R3 en tot el seu recorregut, entre Ribes de Freser i Puigcerdà.





S'ha restablert la circulació de la R1 des de Calella fins a Blanes i continua interrompuda entre Blanes i Maçanet, després d'haver retirat una teulada metàl·lica i un arbre.





Per inundacions en les zones de Perpignan (França), els serveis internacionals no prestaran servei durant tot el dia i s'està oferint un servei alternatiu fins a Figueres per als passatgers de la mateixa ciutat i de Girona, mentre que la resta de serveis d'Alta Velocitat es presten amb normalitat









La circulació es manté interrompuda entre Bell-lloc i Mollerussa (Lleida) per acumulació d'aigua en les vies, afectant els trens de la R12, per la qual cosa s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Calaf.





Des del dimarts a la nit roman interromput el servei entre L'Hospitalet de l'Infant i Salou (Tarragona), causant afectacions a trens de la R16 i serveis de llarga distància del Corredor Mediterrani.





S'ha establert un servei alternatiu per als viatgers de la R16 de Rodalies, mentre que el servei de llarga distància està suspès i els viatgers tenen la possibilitat de canviar el seu bitllet per un altre o bé reemborsar-ho.





En els trams Lleida-Tarragona i Lleida-Sant Vicenç de Calders, no hi ha servei de trens en les línies R13 i R14 per importants danys causats en la via, i entre Vinaixa (Lleida) i Riu Milans (Tarragona) descarrilló una locomotora de l'empresa Captrain.





En el tram tarragoní de Marçà-Guiamets-Mòra La Nova, els trens de la R15 inicien o finalitzen el seu recorregut a Reus, i s'ofereix un servei per carretera entre Mòra-Reus.





Entre Vilassar i Mataró, la R1 circula per via única en aquest tram per les fortes ones.





ATROPELLAMENT MORTAL





En el tram entre Vilassar i Mataró de la R1 se circula en via única a causa del fort onatge, i en l'estació de L'Hospitalet de Llobregat (R1,R3 i R4) les autoritats judicials han retirat a les 08.45 hores el cos de la persona atropellada i s'està recuperant la circulació per les vies habituals.





Finalment, entre Perpignan i Figueres-Vilafant (Girona), els serveis internacionals no circulen per inundacions en Perpignan, de manera que es presta servei fins a Figueres per als viatgers de Figueres i Girona, i la resta de serveis d'alta velocitat s'operen amb normalitat.