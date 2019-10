El càncer colorectal i de pàncrees augmenten un 10% en 30 anys

Les taxes de càncer colorectal i pancreàtic han pujat un 10 per cent en els últims 30 anys, entre 1990 i 2017, segons dades de l'estudi Global Burden of Disease, el primer a proporcionar estimacions exhaustives a nivell mundial de la càrrega, les característiques epidemiològiques i els factors de risc d'una sèrie de malalties digestives.









Aquesta investigació realitzada en 195 països, presentada aquest dilluns a la Setmana UEG Barcelona 2019 i publicada a la revista 'The Lancet Gastroenterology & Hepatology', indiquen que el nombre de casos de càncer de pàncrees ha augmentat en un 130 per cent durant els 27 anys del període d'estudi, de 195.000 l'any 1990 a 448.000 el 2017.





Finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates, el treball també ha determinat que el càncer gàstric (estomacal) ha baixat de la segona causa principal de mort per càncer a tot el món a la tercera, darrere del càncer de pulmó i del càncer colorectal.





Per la seva banda, el nombre de casos de malaltia inflamatòria intestinal (MII) s'ha incrementat un 84 per cent, de 3,7 milions el 1990 a 6,8 milions el 2017.





A més de la pujada dels casos de càncer de pàncrees, el nombre de morts també va augmentar. Encara que part d'aquest augment pot explicar-se per l'augment de la població i la longevitat, fins i tot després de tenir en compte els canvis en la població, la incidència estandarditzada per edat i les taxes de mortalitat per càncer de pàncrees van augmentar en un 12 i un 10 per cent, respectivament.





Les taxes més altes d'incidència i mortalitat es van registrar als països d'ingressos més alts.





Els experts creuen que l'augment està relacionat amb un augment en la prevalença de l'obesitat i la diabetis, com es reflecteix en els factors de risc d'índex de massa corporal (IMC) alt i nivells més alts de glucosa en sang, que són dos dels principals factors de risc per al càncer de pàncrees.





Per la seva banda, entre 1990 i 2017, les taxes d'incidència de càncer colorectal estandarditzades per edat van augmentar un 9,5 per cent a nivell mundial, però, per contra, les taxes de mortalitat estandarditzades per edat van disminuir un 13,5 per cent .





Els investigadors creuen que això es deu a la introducció de programes de detecció del càncer colorectal, el que condueix a una detecció més primerenca i a una major probabilitat de supervivència. De manera similar, en els països en què es van establir programes de cribratge fa dues o tres dècades es van observar reduccions en les taxes de mortalitat.





L'estudi també ha apuntat que els factors de risc per al càncer colorectal són diferents en homes i dones, i per tant han de ser considerats en la política nacional i en els programes de prevenció. El consum d'alcohol, el tabaquisme i les dietes baixes en calci, llet i fibra suposen una càrrega considerable per als homes. Per a les dones, els riscos dietètics, però no el consum d'alcohol o el tabaquisme, van ser els més atribuïbles.