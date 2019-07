La carn vermella i els carbohidrats refinats dupliquen el risc de patir càncer colorectal

Investigadors catalans i bascos han descobert una associació entre el potencial inflamatori d'una dieta i el càncer colorectal: "Els participants que segueixen una dieta inflamatòria tenen gairebé el doble de risc de desenvolupar càncer colorectal, que és el quart més freqüent mundialment", ha explicat la primera autora de l'estudi, Mireia Obón.





El treball, publicat a 'Nutrients', ha estat realitzat per científics de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), i de l'Institut d'Investigació Sanitària Biodonostia (IIS Biodonostia), entre d'altres , i s'ha basat en dades de 12 províncies.









Es tracta d'un estudi multicèntric que correlaciona la dieta inflamatòria -amb molts carbohidrats refinats, carn vermella i processada - i la dieta antioxidant -en què predominen verdures, llegums, fruites i fruits secs- amb el risc de patir càncer colorectal i càncer de mama: ha inclòs 1.852 casos d'colorectal i 1.567 de mama, juntament amb 3.447 i 1.487 casos control, respectivament.





"No hem apreciat un augment significatiu del risc en càncer de mama. Per això, serà necessari dur a terme més estudis per comprovar si realment hi ha alguna correlació amb altres factors", ha afegit Obón, que forma part del programa de Mecanismes Moleculars i Teràpia experimental en Oncologia (Oncobell) de l'Idibell i l'ICO.





El colíder de la feina Víctor Moreno (Idibell-ICO) ha explicat que s'han centrat en el paper de la dieta, i concretament en el seu potencial inflamatori i la seva capacitat antioxidant, perquè "hi ha evidència que tant la inflamació crònica com l'estrès oxidatiu influeixen en el desenvolupament d'aquests dos tipus de càncer ". Moreno ha dirigit la investigació al costat de l'experta de l'IIS Biodonostia Pilar Amiano.





En 2017 es van registrar a Espanya 34.331 nous casos de càncer colorectal, 658 a la setmana i 94 cada dia, el que el converteixen en el tumor maligne més freqüent a Espanya en els dos sexes. Però també és el que més es cura.





DIETA MEDITERRÀNIA





Tenir una dieta proinflamatòria i prooxidant és un factor de risc molt important en càncer de còlon: "La part positiva és que es tracta d'un factor modificable i que, per tant, es pot canvia", ha dit Obón, que ha indicat que per a prevenir aquests càncers és molt important seguir les recomanacions dels organismes oficials i agències internacionals.





"Hem d'orientar els nostres hàbits alimentaris cap a una dieta Mediterrània, rica en fruites i verdures, fruits secs, cereals integrals i olis saludables, com l'oli d'oliva i allunyar-nos d'una alimentació més proinflamatòria", ha proposat









Ha proposat implementar estratègies d'educació nutricional amb l'ajuda de professionals de la nutrició i de la salut, "de manera que la població pugui seguir les recomanacions dietètiques i canviar els seus hàbits".





Per a aquest estudi, els científics han analitzat específicament la població espanyola amb l'Índex Inflamatori Dietètic (DII) i la Capacitat Antioxidant No-Enzimàtica (NEAC), que són dues eines útils i validades per estimar el potencial inflamatori i el potencial antioxidant de la dieta .





Els dos líders de l'estudi i la primera autora pertanyen al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), i part de l'estudi s'ha realitzat amb finançament de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).