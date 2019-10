Rivera aposta per un pacte PSOE-PP-Cs

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha admès que sembla poc probable que el centredreta sumi una majoria parlamentària suficient per governar després de les eleccions generals del 10 de novembre. Per això, ha apostat perquè el PP i Cs mantinguin a Pedro Sánchez com a president, però "lligant en curt".









"Tant de bo la suma Ciutadans-PP ara mateix donés una majoria", però hi ha "moltes possibilitats" de "que no sumem", ha dit en una entrevista a esRadio. En aquest cas, creu que l'objectiu ha de ser evitar que el PSOE pacti amb Unides Podem i amb partits nacionalistes.





"Per que domini l'economia Pablo Iglesias i que la política territorial la faci (Quim) Torra, jo prefereixo Cs i el PP lligant en curt al Govern amb un pacte d'Estat. Crec que aquesta és l'única solució viable", ha manifestat.





En aquest sentit, ha proposat que aquesta col·laboració entre els tres partits vagi "més enllà de la investidura" i duri tota la legislatura, perquè "si no hi ha pressupostos, majories reforçades i lleis orgàniques", a Espanya no es podrà parlar de sanitat, educació, pensions o natalitat.