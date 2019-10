Foment i Pimec demanen diàleg "sense excuses" entre Sánchez i Torra

Les patronals Foment del Treball i Pimec han cridat a que el Govern central i el Govern català, així com les diferents forces polítiques, assumeixin les seves responsabilitats i resolguin el conflicte a Catalunya a través del diàleg, la negociació, la transacció i l'acord "sense excuses" .









Així emana del manifest 'A favor del progrés de Catalunya' que les dues patronals han presentat aquest dimecres a la seu de Foment del Treball, en un acte que ha comptat amb la participació dels seus presidents, Josep Sánchez Llibre, de Foment, i Josep González , Pimec.





En el manifest, de deu punts, les patronals catalanes adverteixen que els fets que estan passant des de la publicació de la sentència de l'1-O han tingut un impacte negatiu a Barcelona i poden tenir efectes de llarg recorregut si no es redreça la qüestió, que segons ells passa inexorablement pel diàleg, els pactes i la presa de decisions: "És el moment que la política entri en acció".





"Correspon a la classe política, i no a la justícia, liderar un cop més, de forma efectiva i resolutiva, la canalització i conducció d'aquest conflicte a l'escenari del pacte", sostenen en el manifest, i insisteixen que els governs i les diferents forces polítiques han d'assumir la seva responsabilitat, seure junts i arribar a acords.





Per això, han cridat al Govern espanyol i el Govern a esforçar-se per recuperar la relació institucional perduda i deixar de banda els interessos electoralistes tenint en compte els moments excepcionals actuals: "Tothom ha de fer passos per recuperar la imprescindible relació institucional".