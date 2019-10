Sánchez avisa el Parlament: qui violi la llei es toparà amb la resposta de l'Estat

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimarts a la majoria independentista del Parlament de les conseqüències de fer un nou pols al Tribunal Constitucional aprovant resolucions que incideixin en elements ja anul·lats per la cort respecte de l'exercici del dret d'autodeterminació.





"Qualsevol persona que sobrepassi la frontera de la llei trobarà la resposta ferma i serena de l'Estat democràtica", ha avisat, remarcant que aquesta regla "val per a tothom, sigui qui sigui i es visqui on es visqui".





En un míting a Cadis, Sánchez ha assenyalat que l'independentisme "per experiència sap que les provocacions en el millor dels casos no serveixen per a res" i en el pitjor dels casos el que fan és "provocar dolor a qui ho fa i al conjunt de la societat catalana".





Aquesta ha estat la reacció del president després de conèixer que els grups de JxCat, ERC i la CUP han registrat aquest dimarts al Parlament una proposta de resolució de resposta a la sentència en la qual consta un apartat pel qual demanen que la Cambra reiteri poder debatre sobre l'autodeterminació en els plens.





El cap de l'Executiu també ha ironitzat amb la insistència del president de la Generalitat catalana, Quim Torra, per parlar amb ell. "Com camina cridant-me tots els dies, li dic a Torra que abans de telefonar-me a mi faci una anomenada a la convivència, a la fi de la violència" i a la defensa de la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Sánchez ha censurat la petició de Torra d'obrir una comissió de recerca al Parlament sobre l'actuació policial en els disturbis perquè demostra, al seu judici, "que no condemna la violència".





I és que per a Sánchez, la setmana passada no va haver-hi enfrontaments entre els violents i la policia, sinó un "atac" d'una part dels independentistes violents a la societat catalana, a la qual han defensat els Mossos, la Policia i la Guàrdia Civil.





El dirigent socialista també ha advertit a Torra de què per a parlar cal escoltar i ell ha d'escoltar en primer lloc a la "meitat de catalans que no volen la independència".





LA DESLLEIALTAT DE L'OPOSICIÓ





Com fes hores abans en un altre acte a Huelva, Sánchez ha defensat que el seu Govern està fent el que cal fer a Catalunya, si bé s'ha queixat que l'estiguin fent "solos" per l'actitud de l'oposició, el compromís de la qual amb la lleialtat que li van traslladar tots en els seus últims contactes en Moncloa va durar "el que van trigar a sortir per la porta".





Clar que Sánchez prefereix que els partits de dreta no li tirin ni una mà escoltant les propostes que llancen per a atallar les protestes a Catalunya: des de l'estat d'excepció pel qual advoca Vox a la comparació que ha fet Casat del règim penitenciari espanyol amb el d'una dictadura o un narcoestat o la determinació d'Albert Rivera de ser president del Govern espanyol per a manar a la presó als quals intentin trencar Espanya.





En opinió de Sánchez, "es freguen les mans Puigdemont i Torra" si arriben a governar Espanya "els de la foto de Colón", aquests que "parlen molt d'Espanya" però "que poc fan per Espanya" i que "confonen pàtria amb patrimoni que s'emporten a paradisos fiscals".