L'OEA recomana celebrar una segona volta a Bolívia per irregularitats electorals

La Missió d'Observació Electoral (MOE) a Bolívia de l'Organització d'Estats Americans (OEA) ha recomanat aquest dimecres que se celebri una segona volta de les eleccions presidencials que van tenir lloc diumenge passat, tot i que l'actual mandatari, Evo Morales, guanyi per deu punts percentuals, la qual cosa segons la llei boliviana li donaria la victòria automàtica, a causa del clima d'"alta tensió" que viu el país.





MÉS INFORMACIÓ Evo Morales podria perdre la presidència de Bolívia en una renyida segona volta





"En el cas que, conclòs el còmput (electoral), el marge de diferència sigui superior al 10 per cent, estadísticament és raonable concloure que serà per un percentatge ínfim. A causa del context i les cinc problemàtiques evidenciades en aquest procés electoral, continuaria sent una millor opció convocar una segona volta", ha dit al MOE en el seu informe preliminar.





La Transmissió de Resultats Electorals Preliminars (TREP) atorga en aquests moments a Morales un 46,49 per cent dels vots davant del 37,01 del candidat opositor Carlos Mesa, que marca una diferència de 9,48 punts percentuals, gairebé els deu que estableix la llei boliviana com a diferència mínima per declarar la victòria en la primera volta.





EVO MORALES RESPON ACUSANT L'OPOSICIÓ DE "COP D'ESTAT"





Per la seva banda, el president en funcions ha contestat acusant a l'oposició de preparar un "cop d'Estat" i proclamant l'Estat d'emergència al país. Així mateix, ha comminat als seus seguidors a sortir al carrer per donar suport a la seva continuitat com a president.