L'imputat que va assenyalar a Boye: "Gonzalo ens va dir la manera per recuperar els diners" de Sito Miñanco

Un dels implicats en la xarxa que va tractar de treure d'Espanya prop de 900.000 euros relacionats amb el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco, va afirmar a l'Audiència Nacional que l'advocat Gonzalo Boye, coordinador de la defensa de l'expresident català Carles Puigdemont, els va dir que coneixia una manera per a "justificar" la procedència dels diners i així poder recuperar-lo.





Així ho va explicar aquest investigat, les inicials del qual són M.A.P.S., en la seva declaració a finals del passat mes de juliol davant la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, María Tardón, que investiga l'organització de Sito Miñanco arran de la qual ha obert una peça separada per presumpte blanqueig de capitals en què està imputat Gonzalo Boye, qui fins fa unes setmanes defensava al 'narco'.





En la compareixença, que va ser a petició pròpia, M.A.P.S. va explicar a la magistrada que un dels supòsits subalterns de Sito Miñanco, Luis Enrique García Arango, va encarregar a principis de 2017 que portés al costat de quatre persones els diners del narcotraficant fins a Colòmbia. El pla es va frustrar quan el grup va ser interceptat a l'aeroport de Barajas i els 889.470 euros, confiscats.





M.A.P.S. va assegurar que desconeixia la procedència dels diners encara que va admetre que sospitava que el seu origen era il·lícit, va dir a la jutge que mai ha format part de la organització criminal de Miñanco i que a aquest se l'havia presentat García Arango amb el sobrenom de 'Mario' a una galeria de tir pròxima a Alpedrete (Madrid).





Segons va afirmar, després de la confiscació dels gairebé 900.000 euros i la incapacitat per a justificar el seu origen és quan fa la seva aparició Gonzalo Boye, amb el qual, segons el testimoni, va coincidir a "cinc o sis" reunions.









PAGARÉS JA UTILITZATS





A la primera van estar presents Sito Miñanco, García Arango, un advocat anomenat Jesús però del qual no recorda el seu cognom, Boye i el mateix M.A.P.S. El tal Jesús va ser qui els va mostrar uns "pagarés" amb què, segons els va explicar, ja havia reclamat diners anteriorment.





En un altre partit, va explicar aquesta persona, va ser el mateix Boye el que va dir que coneixia "la manera de justificar aquests pagarés per recuperar els diners", arribant a afirmar que l'advocat va ser qui "va produir" la documentació de presentar davant el Servei de Prevenció del Blanqueig (Sepblac).





"Gonzalo diu que va a fer els contractes i que, quan els tingui, Manuel ha d'anar a signar-los per presentar-los a Hisenda", va dir M.A.P.S. a la jutge Tardón, en referència a Manuel PG, la persona que el grup de Barajas havia assenyalat com a propietària dels diners.





Segons el seu relat, "temps després" va arribar la notificació de l'Sepblac rebutjant els contractes aportats per Boye, subratllant que els pagarés ja s'havien incorporat anteriorment en una altra justificació de diners en efectiu.





Després de contestar a Tardón i al fiscal antidroga, i a la pregunta directa del seu advocat sobre si creu que Boye va ser qui va liderar la trama per a aportar la documentació al Sepblac, va afirmar contundent: "És correcte".





DIU QUE NOMÉS VA TRAMITAR LA SOL·LICITUD





La declaració d'aquesta persona, que es trobava en aquell moment a la presó provisional, és la que ha propiciat que Boye hagi comparegut aquest dimecres com a imputat després que dilluns agents de la UDEF registressin el seu habitatge i el seu despatx professional davant la sospita que s'hagués involucrat en el blanqueig de diners del narcotràfic.





Segons fonts jurídiques, el lletrat ha al·legat davant la jutge que el seu paper en aquest assumpte es va limitar a tramitar, tal com li va sol·licitar el seu client Sito Miñanco, la sol·licitud de devolució dels diners intervinguts davant el Sepblac, justificant mitjançant uns contractes (lletres de un préstec entre particulars) que l'origen d'aquest efectiu era lícit.





No obstant això, el Sepblac va rebutjar la documentació perquè ja havia estat utilitzada anteriorment per justificar un altre diners en l'any 2015 i aquí les mirades es van dirigir a Boye. L'advocat sosté que si els contractes no eren 'nets', la responsabilitat seria en tot cas de qui els hi va lliurar perquè els presentés.





"El Sepblac en el seu moment va considerar que aquests fets no eren constitutius de delicte i simplement, una sanció administrativa a les persones que portaven els diners", ha resumit Boye en declaracions als mitjans després de passar davant la jutge.





Ha reconegut la reunió amb les cinc persones a les que s'havia confiscat els diners en efectiu, però ha recalcat que ho va fer per explicar-precisament que el Sepblac no havia acceptat la documentació, en una trobada que va ser monitoritzada per les forces policials i de la que també dóna fe en la seva declaració el implicat que li apunta.





ELS DOS SIGNANTS DELS CONTRACTES





Just abans que Boye, han comparegut davant la jutge les dues persones la signatura dels quals apareixia en aquells contractes de préstec entre particulars i que estan sent igualment investigades. Fonts jurídiques concreten que, en aquest cas, Fiscalia Antidroga no ha sol·licitat l'adopció de mesures cautelars.





Aquestes dues persones, d'acord a les fonts consultades, han declarat davant la jutge Tardón que no coneixien a Boye i que no tenien cap relació amb ell. Els contractes van ser subscrits en 2015, quan el lletrat encara no representava a Miñanco, si bé van ser utilitzats després, el 2017, data en què va ser intervingut els diners en efectiu a l'aeroport.