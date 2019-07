L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha volgut jugar a despistar a Twitter. Aquest dimarts 2 de juliol, el lletrat va pujar a aquesta xarxa social un tuit en què parla sobre la seva suposada estada a Estrasburg.









Però de seguida diversos usuaris es van adonar de l' 'mentida' del picapelitos de Puigdemont. La foto està treta de Google. De fet, Boye no es va molestar molt en buscar-la. És el primer resultat que surt al cercador ...













L'independentisme s'ha manifestat aquest dimarts a Estrasburg el dia en què es constitueix el Parlament Europeu després de les eleccions del 26 de maig, on finalment no han acudit ni l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, tot i que van amenaçar amb acudir per ocupar dos escons.