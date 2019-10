Aprovada per unanimitat la reforma de les lleis audiovisuals catalanes

Després de tres intents, el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la reforma del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el 2012 van perdre el requisit de la majoria qualificada per elegir consellers i president de la CCMA i per la presa de decisions sobre determinats aspectes.





Així, es retorna a una majoria mínima de dos terços del Parlament per nomenar l'òrgan rector de la Corporació, a proposta d'un mínim de tres grups parlamentaris, amb candidats proposats després d'escoltar les entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual, que presentin un pla de gestió i que el CAC en verifiqui la idoneïtat.









Per elegir els directors dels mitjans, ràdio i televisió, es faria un concurs públic regulat pel mateix Consell de govern de la CCMA. La reforma també preveu retornar l'autonomia de funcionament al Consell Assessor de Continguts i Programació, desactivat des de fa anys per la seva dependència de l'actual Consell de govern, i que ha de ser la via de participació de les entitats socials en l'orientació dels mitjans de la Corporació.





El Sindicat de Periodistes de Catalunya s'ha congratulat de l'aprovació de la llei i confia que se'n compleixi la lletra i l'esperit. L'objectiu, segons el Sindicat, és desgovernamentalitzar la Corporació i els seus mitjans, a partir del màxim consens possible i amb una exigència clara d'independència política i de competència professional.