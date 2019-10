El Parlament publica el dictamen sobre la reforma de les lleis audiovisuals

El Butlletí del Parlament (BOPC) ha publicat aquest dilluns el dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre la proposició de llei de reforma de les normes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC ), que proposa escollir els seus dirigents per majoria de dos terços al Parlament.









El dictamen inclou el text de la proposició de llei i les esmenes reservades als grups per a ser defensades davant del ple, i ara correspon a la Junta de Portaveus incloure-ho en l'ordre d'un ple perquè el Parlament faci el debat i les votacions finals , ha informat la càmera.





El text de la proposició de llei planteja que els membres del consell del CAC -que passarien de sis a cinc- siguin elegits pel Parlament per una majoria de dos terços, "a proposta, com a mínim, de tres grups", i que contempli una representació paritària de manera que cap dels sexes superi el 60%.





El consell del CAC estaria integrat per cinc membres, d'entre els quals es triaria una presidència i una vicepresidència, entre els quals també s'hauria de complir la paritat de gènere.





Segons la proposició, s'haurien d'acordar per majoria acords com l'aprovació del pressupost; atorgament, extinció i modificació de llicències; imposició de sancions molt greus, i l'aprovació de l'informe anual.





Respecte a la CCMA, el text de la proposició de llei preveu que el seu consell de govern estigui integrat per set membres, ser elegits a proposta com a mínim de tres grups, sent verificada la seva idoneïtat pel CAC, i tenir una paritat 60% -40%.