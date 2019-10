El mal joc del Barça desllueix la victòria contra el Slavia de Praga

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimecres a l'Slavia Praga (1-2) a Eden Arena de la capital txeca, en el tercer partit de la fase de grups de la Lliga de Campions, després d'un mal duel en què van patir i es van veure tancats per un equip local que no va puntuar pel bon fer de Marc-André Ter Stegen i per la mala fortuna de marcar en pròpia porteria.





Els blaugranes surten líders d'aquesta àrdua batalla de Praga en la qual van estar malament. Començar marcant, al minut 3, i complicar-se la vida fins a tal punt que has de la victòria al teu porter ia la fortuna d'un autogol del rival no és com per celebrar res, per molt que a nivell d'objectius el treball estigui fet.

















Tot semblava anar de cara quan Leo Messi, al minut 3, va recuperar una pilota i la hi va donar a Arthur, que la va tornar a l'argentí, ja dins l'àrea, perquè rematés de primeres amb l'esquerra a la xarxa. S'estrena Messi en aquesta 'Champions', en què encara no marca infaust Luis Suárez que no va tenir ni la sort que li donessin el gol que va ser, finalment, en pròpia de Olayinka.





Però aquesta fortuna, aquest gairebé centre enrere que el davanter del Slavia Praga es va introduir en la seva pròpia porta, va donar tres punts d'or a un Barça que és líder, en combinació amb la victòria de l'Inter de Milà sobre el Borussia Dortmund. El camí cap a vuitens està encarat, però l'agonia viscuda a Praga ha de ser un seriós avís per a un Barça que segueix sense convèncer.





Ni l'empat a Dortmund ni el triomf a casa davant l'Inter mitjançant remuntada van servir per tranquil·litzar una parròquia blaugrana que es va deure tirar dels pèls veient jugar, més aviat patir, al seu equip. Sobretot quan Boril va culminar una gran contra l'Slavia per igualar momentàniament el partit, només començar la segona part.





Els últims minuts, ja amb aquest 1-2 final al marcador, van ser un estira i arronsa del Slavia, un frontó checho, en què Ter Stegen, de lluny el millor del Barça amb fins a tres parades que van evitar gols clars, i la seva mur defensiu rebutjaven com podien les accions d'atac locals.





De fet, Ter Stegen va salvar l'última ocasió clara en el descompte a Husbauer, però va respirar també veient com Olayinka no encertava. L'Eden Arena per res va ser un jardí del paradís blaugrana, sinó més aviat un infern a la ciutat de les cent torres, estant algunes d'elles a la gespa llistes per rematar en qualsevol moment.





Traient aigua, sofrint enrere i amb males accions al contraatac, el Barça va veure passar els minuts com si fossin hores. Ni Leo Messi va estar encertat per tancar el partit, Luis Suárez veia la porteria com si fos d'handbol si no d'hoquei patins i així, entre crits de joia de l'afició local al seu valent Slavia, el Barça va respirar només després d'escoltar els tres xiulets del col·legiat Bobby Madden.





No va funcionar el trident. Leo Messi va marxar visiblement enfadat al vestidor tot i el triomf, Ter Stegen les va pagar amb la seva porteria, malgrat la seva partit excel·lent. Semblaven les reaccions d'un equip perdedor, i no vencedor com va ser el Barça, on Antoine Griezmann va tenir una de freda i Dembélé, que va entrar per ell, va empitjorar l'escenari marrando tota acció o perdent gairebé cada pilota que li arribava.





Va haver-hi nervis, i el Barça haurà de resar a Ter Stegen per donar gràcies per aquesta victòria que no deixa de tenir molt valor. Calia guanyar, i el Barça va guanyar ia més sortint líder, amb els seus 7 punts i sent l'únic invicte del grup. Va poder haver tancat el partit el Barça amb un tercer gol que no va arribar, i que va estar en botes de Luis Suárez i de Messi, que va errar en rematar una passada de la mort de Jordi Alba. No hi va haver res a lamentar per aquests errors, per aquesta vegada.