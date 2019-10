Un doblet de Suárez aconsegueix la remuntada del FC Barcelona enfront d l'Inter de Milà

El FC Barcelona ha guanyat aquest 2 d'octubre al Inter de Milà (2-1) al Camp Nou, a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, gràcies a una remuntada signada pel doblet de Luis Suárez que va fer oblidar una primera part nefasta dels locals, que agafen aire a Europa.





Els blaugranes es van quedar a quadres al descans, tal qual la seva innovadora i discutida samarreta. La primera part va ser de l'Inter, en tots els sentits, i van traslladar el seu domini al marcador gràcies a un gol de Lautaro Martínez, que no va repetir per una mà salvadora de Marc-André Ter Stegen.





FOTO: Europapress.





En canvi, la segona part va ser totalment diferent des de l'entrada d'Arturo Vidal, que va exercir de mitjapunta amb llibertat per mossegar i pressionar al màxim dins d'un 4-2-3-1 en què Messi va ser un fals extrem dret, Griezmann va fer de '9' i Suárez, des l'esquerra, va igualar amb una volea excelsa el partit.





No va tenir prou amb això l'uruguaià, i assistit per un Leo Messi que va fer de dièsel i va reservar les seves escasses forces --just recuperat d'una lesió al aductor-- per al final, va aconseguir donar la volta al marcador. Messi va atreure i va driblar a tots, Suárez va controlar de deu i va batre a Handanovic per consumar la remuntada i començar la festa.





Va tenir ocasions el Barça a la primera part, sí, però res comparades amb les de l'Inter, majors en nombre i millors en perillositat. El Barça volia la pilota, però no li donava profunditat. L'Inter, ben plantat enrere, va sortir amb un criteri excels i sempre, amb verticalitat, buscant la xarxa del porter blaugrana.





Però només la va veure en una ocasió i el Barça, en dos. Suárez, en dos. Els segons 45 minuts van fer que les estadístiques fossin blaugranes, van maquillar una primera part nefasta, dolenta. Però la veritat és que, al final, l'equip català va merèixer guanyar.





Assenyalat de vegades, en aquesta ocasió part de la victòria és d'Ernesto Valverde. Va canviar el dibuix i la cara del seu equip, es va atrevir amb Arturo Vidal i Ousmane Dembélé, també de tornada després de lesió, i va fer que l'Inter d'Antonio Conte deixés d'intimidar i fos un drap trencat. I tot això gràcies al temporitzador de Messi ja la pólvora de Suárez.





Es va passar de la manca d'amplitud de joc de la primera part l'allau ofensiu, amb Dembélé d'extrem pur en l'esquerra, de la segona. L'Inter va estar còmode amb la seva línia 'defensiva' de cinc homes, encara que Candreva i Asamoah sortien com tirs en atac, però amb l'empat es van ficar enrere i ho van pagar.





Un tipus de partit que era previsible que es veiés, però el Barça no va poder trobar alternatives en uns 60 minuts. Ernesto Valverde ho va canviar en el minut 53, i el Barça va passar del 'vull i no puc' a un frontó davant, llavors sí, el mur 'nerazzurri' que va acabar per enderrocar, per sumar tres punts que potser són d'or.





Però el guió previ a aquest canvi li va funcionar a l'Inter per obrir el marcador, al minut 3. La mala sort va fer que un rebuig de Piqué en el cercle central fos una assistència perfecta a Martínez, que va superar en velocitat a Lenglet i amb precisió batre Ter Stegen.





Lautaro va ser un malson, però es va quedar sense forces, igual que un Alexis Sánchez molt discret en el seu retorn al Camp Nou. Lautaro va obligar, al minut 37, a Ter Stegen a lluir-se, i aquest va treure una gran mà baix a cap de l'argentí a la frontal de l'àrea petita.





El duel, amb les seves dues cares, es va tancar amb victòria blaugrana per 2-1. Un partit més igualat que el 2-0 de fa un any a la mateixa fase de grups, i que de ben segur deixarà enfadat a un Antonio Conte amonestat, hiperventilado en veure que deixaven escapar una victòria que semblava que tenien a les mans. Aquesta derrota els deixa amb un punt en dues jornades i en una situació complicada.