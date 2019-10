Franco compartirà cementiri amb alts càrrecs de la dictadura

Les restes del dictador Francisco Franco compartiran cementiri -quan es produeixi l'exhumació de la Vall dels Caiguts i siguin traslladats aquest dijous a Mingorrubio, al madrileny barri del Pardo- amb destacats dirigents del seu règim com els seus dos últims presidents del Govern, el almirall Luis Carrero Blanco, assassinat per ETA el 1973, i Carlos Arias Navarro, que va anunciar la mort de Franco el 20 de novembre de de 1975.









El cementiri de Mingorrubio es troba pròxim a la colònia d'habitatges del mateix nom que la dictadura va aixecar per la guàrdia de Franco, que residia al Palau del Pardo, a dos quilòmetres de distància d'aquest enclavament situat en un dels extrems de Madrid , envoltat d'un bucòlic paratge de la muntanya del Pardo freqüentat per senderistes i ciclistes.



El cementiri es va construir el 1962, com recorda Gabino Abánades, l'home que va dirigir el 1975 l'enterrament de Francisco Franco a la basílica del Valle de los Caídos, i que va ser director dels serveis funeraris de Madrid.



El cementiri es va projectar, segons explica Abánades, per donar repòs als difunts del Pardo, una població vinculada a la monarquia des de la seva fundació com a cinquena de caça del rei Enric III de Castella a 1405, i on resideixen actualment una mica més de 3.000 persones .









En Mingorrubio, un cementiri de titularitat municipal de 19.472 metres quadrats de superfície sobre terrenys de Patrimoni Nacional, hi ha més de 2.500 unitats d'enterrament, i destaca la concentració de personalitats vinculades a la dictadura de Franco.



A més de Carrero Blanco i Arias Navarro, allà estan enterrats també ministres del règim com Demetrio Carceller, Pablo Martín Alonso, Nemesio Fernández Cuesta, Pedro Nieto Antúnez o el militar Félix Álvarez Arenas Pacheco, que va assumir la cartera de l'Exèrcit en el primer govern després la mort de Franco.





DOS 'GENERALÍSSIMS'





En aquest cementiri del Pardo, un barri castrense amb casernes de la Guàrdia Reial, la Guàrdia Civil o el Ministeri de Defensa, reposen també les restes de Carlos Iniesta Cano, que va ser director general de la Guàrdia Civil, o el militar Francisco Franco Salgado- Araújo, cosí del 'generalísimo' Franco.





En aquest cementiri també jeu un altre 'generalísimo', Rafael Leónidas Trujillo, que ja es feia dir així quan va arribar al poder de la República Dominicana el 1930.









Trujillo, que va deixar desenes de milers de morts durant les seves tres dècades en el poder del país caribeny , va ser assassinat en una emboscada el 1961, i el seu cadàver va creuar l'Atlàntic, sepultat un temps en el cementiri parisenc de Père Lachaise, fins que va acabar panteó familiar de Mingorrubio costat del seu fill Ramfis, que va morir en un accident de trànsit a Madrid el 1969.



La llista de personalitats vinculades al franquisme inhumades en Mingorrubio s'estén a la cultura i l'empresa. Allí van ser enterrats Luis Gutiérrez Soto, un dels grans arquitectes espanyols del segle XX, que va aixecar edificis icònics del règim com el neoherreriano Ministeri de l'Aire de Madrid, o el promotor immobiliari José Banús, que va fer fortuna amb la construcció del Valle de los Caídos on va ser enterrat Franco el 1975.





On hi ha FAMÍLIES PODEROSES





El transcurs de la història d'Espanya posterior a la dictadura es manifesta entre les làpides, nínxols i panteons del cementiri, on també es troben les sepultures de noms rellevants de la Transició com Guillermo Quintana Lacaci, militar de procedència franquista que el 23 de febrer de 1981, sent capità general de Madrid, es va oposar a l'intent de cop d'estat. Va morir assassinat per ETA tres anys després.



Pistolers de la banda terrorista també van acabar el 1996 amb la vida del jurista Francisco Tomás y Valiente , que va ser president del Tribunal Constitucional i està enterrat en Mingorrubio, com Francisco Fernández Ordóñez , ministre en els governs d'Adolfo Suárez i en el primer del socialista Felipe González.



L'exdirector dels serveis funeraris de Madrid, Gabino Abánades, destaca del petit cementiri de Mingorrubio seu número de panteons, "gairebé tants com l'Almudena", apunta en referència al gran cementiri de Madrid.





Alguns pertanyen a poderoses famílies espanyoles com els Fierro, López Madrid, Alcocer o Cortina.





I els Franco. En la seva gran panteó amb capella jeu Carmen Polo, la dona del dictador, en una sepultura davant de la qual espera a l'home que va governar Espanya des de 1939 fins a la seva mort el 1975.









El cementiri de Mingorrubio es troba envoltat de boscos a la riba del riu Manzanares, just on les seves aigües s'embassen per regular el cabal al seu pas per la capital.









Quan aquest dijous 24 d'octubre culmini el pla del Govern d'exhumar les seves restes i traslladar-los a Mingorrubio, Franco serà enterrat al costat d'un pantà, construït durant el seu règim i finalitzat el 1970.