Així serà l'exhumació de Franco i el seu trasllat al cementiri de Mingorrubio

L'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i la seva posterior inhumació en el panteó del cementiri de Mingorrubio del Pardo que ha fet servir en exclusiva la seva família es durà a terme al llarg del matí d'aquest dijous, en una operació que podrà durar entre unes dues i cinc hores aproximadament.





Tot començarà aviat al matí, amb la recollida en diferents punts de Madrid en minibusos del parc mòbil de l'Estat dels 22 familiars que han volgut estar presents en l'exhumació, fonamentalment els seus néts amb els seus cònjuges i fills respectius, entre els quals figura Luis Alfonso de Borbó.





Tant els familiars com els operaris que participaran en els treballs d'exhumació hauran de passar per un detector de metalls i introduir les seves pertinences en un escàner per evitar que ningú gravi imatges ni so a l'interior de la Basílica, una precaució que se seguirà també en el moment de la inhumació a Mingorrubio.





Amb aquesta mesura el Govern vol garantir el compliment de les condicions que va establir en l'acord que va fixar la data d'exhumació sobre la prohibició d'ús de mitjans de captació d'imatges i so en aquests dos moments del procés, així com en el trasllat.





Per a una major garantia en el cas de l'exhumació sobre l'actual tomba de Franco a la Basílica del Valle s'ha col·locat una carpa coberta fins amb sostre en la qual només es permetrà l'accés dels operaris que treballin en l'aixecament de la làpida (entre quatre i sis), de dos familiars, i de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, a la qual podran acompanyar el secretari general de la Presidència, Félix Bolaño, i el subsecretari del Ministeri de la Presidència, Antonio Hidalgo.









Els treballs d'exhumació s'iniciaran a les 10.30 hores i es prolongaran entre una hora, en el millor dels pronòstics, i tres hores si sorgeix algun contratemps. Amb l'ajuda d'un gat hidràulic els operaris retiraran la làpida de la tomba de Franco, que pesa 1.500 quilos, i que una grua es durà posteriorment del Valle de los Caídos a un lloc que el Govern ha refusat precisar, però on no ningú podrà visitar-la perquè en cap cas s'exposarà al públic.





El cos de Franco es conserva dins d'una caixa de zinc segellada, introduïda al seu torn en un taüt de fusta que podria estar deteriorat pel pas del temps. El Govern ha previst per a això una altra caixa de fusta per a, en cas necessari, passar el fèretre al nou taüt abans de traslladar-lo a Mingorrubio.





En canvi, l'Executiu veu probable que la caixa de zinc es conservi en bon estat. Si és així, no s'obrirà per comprovar que efectivament és el cos de Franco el que es conserva al seu interior. El Govern no ho considera necessari ja que quan es va enterrar al dictador el llavors notari major del Regne, el ministre de Justícia José María Sánchez-Ventura va certificar que el cadàver introduït en el taüt era el de Franco.





Només si la caixa de zinc estigués deteriorada caldria tocar les restes directament per traslladar-los al nou fèretre. Un metge forense la identitat del qual el Govern no ha facilitat per la seva seguretat s'encarregarà de supervisar tot el procediment.





Un dels elements que fan pensar que el fèretre es conservi en bon estat és que l'actual tomba està coberta per formigó i plom, el que hauria d'haver funcionat com a protecció davant corrents subterranis d'aigua.





EL PRIOR BENEIRÀ LES RESTES A PETICIÓ DE LA FAMÍLIA





A petició de la família, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Pedrera, beneirà les restes quan aquests surtin de la carpa, però cap monjo més benedictí podrà estar present a l'interior de la Basílica en aquest moment.





El fèretre serà tret de la Basílica a coll pels familiars de Franco fins a l'esplanada del Valle, on esperarà el cotxe fúnebre. No se'ls permetrà cobrir el taüt amb bandera alguna, com havien sol·licitat, ni tampoc es rendiran cap tipus d'honors.





Per al trasllat del fèretre a Mingorrubio, la primera opció que preveu el Govern és la de l'helicòpter, sempre que el temps ho permeti, i la previsió per a aquest dijous a la zona és favorable.





L'Executiu ha pres tota mena de precaucions perquè res falli aquest dia, com demostra el fet que seran dos els helicòpters del Grup 45 de l'Exèrcit de l'Aire mobilitzats al recinte del Valle per si un fallés.





El recorregut fins Mingorrubio en helicòpter porta entre 10 i 15 minuts, mentre que si s'optés per la carretera, el temps del viatge augmenti als 30 o 40 minuts. En el trasllat acompanyarà el fèretre, en representació de la família, el seu nét Francis Franco.





MISSA I SÍMBOLS, NOMÉS MINGORRUBIO





Ja a Mingorrubio, i dins del que el Govern entén com una cerimònia íntima d'enterrament, a petició de la família hi haurà una missa que oficiaran el prior Pedrera i el sacerdot Tejero, fill del militar colpista del 23-F.





A l'interior del panteó la família sí que podrà cobrir el taüt amb les banderes o elements que vulgui. I és que l'Executiu subratlla que aquest espai és un panteó familiar, tot i que la titularitat de l'edifici sigui de Patrimoni de l'Estat.









TVE en règim de pool retransmetrà el senyal des de l'esplanada del Valle, ja que a la resta de mitjans de comunicació només se'ls permetrà estar en la porta d'entrada al Valle. El mateix passarà a Mingorrubio, on només TVE i fotògrafs d'EFE podran aproximar-se al panteó.





Tota l'operació de exhumació, trasllat i inhumació té un cost que el Govern calcula en 63.061,40 euros. El més costós ha estat adequar el panteó de Mingorrubio amb la instal·lació d'una porta blindada, unes noves reixes en finestres i la construcció d'una nova llosa, que ha suposat una despesa que supera els 39.000 euros.