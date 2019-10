La maquinària per exhumar a Franco entra al Valle de los Caídos

La maquinària que previsiblement s'encarregarà d'exhumar les restes de Francisco Franco ja ha entrat al Valle de los Caídos, segons ha revelat l'hostatgeria de la Santa Creu a Twitter.





Segons l'hostatgeria, la maquinària ha entrat en el lloc on es troba actualment la tomba del dictador sobre les 14.50 hores.





L'hostatgeria ha pujat un vídeo en què es pot veure un camió portant una manipuladora telescòpica de color taronja de la marca CAT.









Tot i que encara no hi ha data oficial per treure les restes del dictador del Valle de los Caídos, les dates que s'estudien són el dimarts 22 o dimecres 23. En tot cas, les restes del dictador es exhumarán abans del 25 d'octubre, segons ha anunciat la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo.





A més, el Govern es va comprometre a avisar amb almenys 48 hores d'antelació a la família de Franco de la data i hora concreta de l'exhumació. Els mitjans de comunicació també seran advertits amb la mateixa antelació.





El Valle de los Caídos va tancar al públic el passat divendres 11 d'octubre a les 18.00 hores perquè poguessin començar els preparatius de l'operació. Les restes del dictador serà traslladats a Mingorrubio, al madrileny barri del Pardo.