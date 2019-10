El Govern planteja exhumar a Franco el 21 o 22 de octubre

El Govern estudia com dates possibles per a l'exhumació de Francisco Franco el dilluns 21 d'octubre o el dimarts 22, segons han precisat a Europa Press fonts de l'Executiu.













Aquestes mateixes fonts han explicat que aquestes dues dates són les més probables per treure les restes del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, si bé han precisat que ara per ara no està confirmada la data definitiva.





El Govern va tancar des d'aquest passat divendres a les 18.00 hores la Vall dels Caiguts amb la intenció d'executar l'exhumació de les restes del dictador "entre el 18 i el 22 d'octubre".





L'ordre per al tancament de la Vall figurava en l'acord definitiu aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres amb el qual es posa punt i final a un procediment iniciat fa un any i que s'ha topat amb múltiples obstacles a conseqüència dels nombrosos recursos plantejats per la família de Franco i el seu entorn, que es van oposar des del principi a l'exhumació.





Amb l'aval del Tribunal Suprem al projecte posat en marxa pel Govern de Pedro Sánchez, l'Executiu té ja via lliure per a executar l'operació. Només falta anunciar la data i el dia concret.