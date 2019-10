Lesmes veu un "excés verbal" en parlar de profanació de la tomba de Franco

El president del Tribunal Suprem en funcions, Carlos Lesmes, ha rebutjat aquest divendres les crítiques a l'exhumació del dictador Francisco Franco que parlen de profanació, assegurant que es tracta d'"un excés verbal" referir en aquests termes.









"Profanació de tombes no, perquè hi ha una cobertura que està en una llei i la llei estem obligats tots a complir-la. Per tant, em sembla un excés verbal", ha recalcat.





Segons ha explicat el president del Tribunal Suprem la intervenció de la justícia en l'exhumació del dictador va venir precedida per un decret llei convalidat pel Congrés dels Diputats.





Sobre la decisió de portar les restes al cementiri de Mingorrubio, Lesmes ha explicat que malgrat que la inhumació a la Catedral de l'Almudena era "el desig de la família", el Consell de Ministres va decidir que el lloc més adequat per a la inhumació era el cementiri de Mingorrubio, al Pardo, i el Tribunal Suprem va jutjar la "legalitat d'aquesta decisió", i "no l'oportunitat".





"La decisió d'oportunitat li correspon al Govern", ha recordat Lesmes en una entrevista a Onda Cero.