Els Vint-i-set estan d'acord que cal concedir al Regne Unit una altra pròrroga que retardi el Brexit més enllà del 31 d'octubre per evitar una ruptura caòtica, però no han pres encara una decisió sobre el calendari d'aquest nou ajornament.





Així ho han constatat els ambaixadors davant la UE en una reunió a Brussel·les per fer balanç amb el negociador europeu, Michel Barnier, que ha finalitzat "sense una decisió" i que obligarà els ambaixadors a tornar a reunir-se "dilluns o dimarts vinent", segons diverses fonts diplomàtiques.





En sortir de la trobada, Barnier s'ha limitat a dir a la premsa que la reunió havia permès una "excel·lent discussió", però que havia conclòs sense cap decisió sobre la concessió o no d'una altra pròrroga al Regne Unit.





JOHNSON ENCARA ES VEU CAPAÇ DE SORTIR EL 31 D'OCTUBRE





El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha insistit aquest divendres en què el Regne Unit hauria d'abandonar la UE en la data fixada, el 31 d'octubre, però ha assegurat que ara tot "depèn" del que digui el bloc comunitari, que en principi accedeix a una nova pròrroga però discrepa quant a terminis.





"Per descomptat el 31 d'octubre encara és possible. Lamentablement, depèn del que digui la UE", ha afirmat Johnson, poc després que representants dels Vint-i-set concloguessin sense acord la reunió a Brussel·les per manca de consens al voltant del calendari.





"En aquest moment, depèn de la UE decidir si ens donen o no una extensió", ha afegit el 'premier' britànic, qui encara sosté que el Regne Unit "hauria de" sortir del bloc la setmana vinent, segons l'agència Reuters. Johnson sempre ha qüestionat la tercera pròrroga, obrint la porta fins i tot a un Brexit dur.