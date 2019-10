Els partits independentistes es conjuren per desafiar l'Estat sense el suport de PNB i Compromís

Partits independentistes de Catalunya, el País Basc, Galícia i les Illes Balears han signat aquest divendres un acord per defensar l'autodeterminació i la llibertat dels condemnats pel Tribunal Suprem en el marc del 'procés'.





En un acte que emula la Declaració de Barcelona --una aliança entre CiU, PNB i BNG signada el 1998--, els signants de la 'Declaració de la Llotja de Mar' han criticat la sentència de l'Alt Tribunal en considerar que suposa una "greu restricció" per a "l'acció política d'ara en endavant".





Els partits signants són ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca i Més per Menorca.





A l'acte han assistit diputats i dirigents de les formacions signants, entre els quals destaquen el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en representació d'ERC; el conseller Jordi Puigneró representant a JxCat, al costat del seu portaveu al Congrés, Laura Borràs; el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi; els diputats al Parlament Natàlia Sánchez (CUP), Antoni Castellà (Demòcrates) i Toni Morral (Crida), i el líder del PDeCAT, David Bonvehí.





També hi eren presents el diputat gallec Bieito Lobeira (BNG), Jaume Ferrà (Esquerra Valenciana), Guillem Balboa (Més Mallorca) i Damià Moll (Més Menorca).





Els grans absents d'aquest pacte han estat Compromís i PNB, que han decidit abstenir d'aquesta acció concertada per la resta d'actors polítics.









Els signants consideren que, més de 40 anys després de l'aprovació de la Constitució de 1978, s'ha constatat "la impossibilitat d'una plena democratització de l'Estat per la resistència de les velles estructures del règim anterior i per la falta de voluntat política dels grans partits espanyols".





"Determinats ambients polítics, judicials, econòmics, policials i mediàtics han impedit, per acció o per omissió, que Espanya es transformés en un Estat plenament democràtic i modern com els del seu entorn europeu", lamenta l'escrit.





En un clar repte a l'Estat, les formacions polítiques han declarat la seva voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació i criden a la comunitat internacional a "possibilitar, donar suport i promoure" les seves actuacions.





CANT DELS OCELLS





Després de la lectura de la declaració, representants de tots els partits han signat el document i un violoncel·lista ha interpretat el 'Cant dels Ocells' per concloure l'acte, i a la tarda el president del Govern, Quim Torra, els rebrà al Palau de la Generalitat.