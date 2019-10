El 20% de les persones que van sortir d'una situació de pobresa l'any passat han tornat a necessitar ajuda de Creu Roja Catalunya, segons el 12 estudi de l'Observatori de l'entitat, que ha alertat de la "pobresa intermitent" actual.





En una perspectiva de dos anys, les persones que recauen dupliquen les que surten de la pobresa, i per cada 12 persones que consoliden la seva recuperació, hi ha 21 que tornen a caure, ha explicat en un comunicat l'entitat aquest divendres, quan ha presentat l'informe 'Pobresa intermitent i Fragilitat social'.





En la presentació, el coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha explicat que hi ha moltes persones que, després de sortir d'aquesta situació, tornen a entrar quan hi ha incidències en la seva vida, com la pèrdua de la feina, una despesa metge extraordinari o la pèrdua de la llar, i que qualsevol factor empitjora aquesta situació perquè "no hi ha coixí".





La vulnerabilitat és més gran entre les dones, que representen el 70% dels 116.000 atesos per l'entitat el 2018, i per cada 15 homes que surten de la pobresa, només ho fan 11 dones, ha assenyalat.









També estan entre les més vulnerables les persones de més de 50 anys, ja que o bé es troben al final de la seva vida laboral o estan a l'atur, fins al punt que el 62% dels que tenen entre 50 i 59 anys i estan en contacte amb l'entitat ha necessitat ajuda de forma continuada, i aquesta proporció s'eleva al 75% en els majors de 60 anys.





El 81% de les persones que rep la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) encara no poden cobrir les despeses bàsiques de la llar, una dada que Creu Roja veu preocupant perquè, una mitjana d'ingressos mensuals entre 800 i 1.000 euros, i una mitjana de despeses de prop de 700 euros, fan que "aquesta renda no resulti suficient per a garantir les necessitats bàsiques".





OCUPACIÓ





Entre els que consoliden la seva recuperació, el 65% de les famílies ho aconsegueix perquè obtenen un salari, però hi ha un 29% de persones que, tot i que el treball és la seva font d'ingressos principal, continuen necessitant ajudes bàsiques de l'entitat per poder sobreviure.





"Es constata així, un cop més, que l'ocupació es converteix en una condició necessària però insuficient per sortir de la situació de pobresa", i que la intensitat i qualitat del treball són factors fonamentals que incideixen en la recuperació de les persones.





Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya





El 36% dels atesos té ingressos per sota dels 600 euros mensuals, un percentatge que arriba al 50% del col·lectiu més cronificat i que continua depenent de les ajudes, sent l'alimentària la principal que reben.





Creu Roja Catalunya va atendre a 2.018-116.384 persones que es trobaven en situació d'extrema vulnerabilitat i van rebre suport com ajudes econòmiques, lliurament d'aliments i material escolar.