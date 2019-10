Eduard Sala, Premi Feel Good pel "testimoni" optimista de vides amb dificultats

L'educador social Eduard Sala ha estat distingit amb el Premi Feel Good 2019 pel llibre 'Va de vida', un "testimoni viu" del seu treball acompanyant a persones en situació de vulnerabilitat, que tracta de donar veu a històries de dificultats que no solen aparèixer en les notícies, amb un to optimista.





El guardó, impulsat per La Caixa i l'editorial Plataforma Testimoni, està dotat amb 5.000 euros i va sorgir amb la voluntat de "transmetre, impulsar i contagiar, entre autors i entre lectors, l'optimisme, la visió positiva de la vida", ha explicat en roda de premsa aquest divendres el director general de la Fundació Bancària la Caixa, Jaume Giró.





Sala és responsable de l'Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona i durant més de 12 anys ha dirigit projectes a la Companyia de les Filles de la Caritat destinats a persones en situació d'exclusió social, sense llar, amb drogodependències, internes en centres penitenciaris i excarcerades , i és també llicenciat en Filosofia.





Giró ha recordat que van tenir la idea de crear el premi fa cinc anys, en plena crisi, en una conversa informal amb el fundador de l'editorial, Jordi Nadal, i ha afegit: "És important, en els moments que estem vivint, a tots els nivells, tornar a posar en valor l'optimisme".





Ha destacat la llarguíssima trajectòria social de Sala, que fa "una tasca silenciosa de les que no surten a les televisions" però que és rellevant i fonamental, i ha posat en valor com el llibre és un testimoni viu de persones que ajuden a altres a fer la vida una mica millor.





D'esquerra a dreta: Jordi Nadal, editor i fundador de Plataforma Editorial; Eduard Sala, guanyador de la 5a edició del PREMI FEEL GOOD; Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària "la Caixa", i Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona.





300 MANUSCRITS





Un total de 300 manuscrits han optat al premi en aquesta cinquena edició, que portarà a les llibreries el llibre guanyador el 11 de novembre, ha explicat Nadal.





L'editor ha destacat que es tracta d'un llibre que "és bo perquè està ple de veritat, és ple d'amor, perquè dóna veu a molta gent i està ple de vida", i mostra la bellesa en moments de foscor, i ha agraït la tasca de totes les institucions que ajuden a persones en situació vulnerable a veure la llum al final del túnel.





L'autor ha dit que és el primer llibre que escriu i se sent una mica intrús o polissó en el sector editorial, però ha ressaltat el bo d'un premi com aquest, "que inspiri, obri portes" i porti a les persones l'esperança.





En el llibre, ha tractat d'interpel·lar el lector amb reflexions que li han plantejat persones que porten motxilles que pesen tones, ha dit: "Dóna veu a gent que no surt a les notícies, que sobreviuen malgrat tenir-ho tot en contra, perquè neixen a la part lletja dels nostres barris".





Li han plantejat preguntes com amb quin criteri es pot saber si una vida ha valgut la pena, més enllà de la riquesa i les possessions, el que ha volgut transmetre en el llibre: "Preguntes com què conversa tens pendent des de fa anys amb algú que t'importa, i com seria tenir-la sense passar llista de greuges, perdonant", o com seria demanant perdó, ha reflexionat Sala.





També ha cridat a que totes les persones actuïn pel bé comú, amb petits gestos diaris del dia a dia, i ha expressat que, en la societat actual, també hi ha "murs", i que no han de ser invisibilitzats.





SOLIDARITAT





L'escriptor Victor Küppers, que ha format part del jurat, ha afirmat en un discurs en vídeo que el llibre "segueix el mètode socràtic de fer moltes preguntes, preguntes que fan reflexionar sobre coses importants", i ha dit que ajuda a ser millor persona i, per exemple, ser conscient que fa mal alguna cosa dins en veure una persona dormint al carrer.





El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha valorat que el llibre recull experiències vitals de les que ha estat testimoni Sala al llarg de la seva trajectòria professional, "històries plenes de vida que són un regal", i ha destacat la solidaritat present en la societat actual, que es reflecteix en el suport que reben entitats com Càritas, que compleix 75 anys.