El PNB es desmarca del front independentista orquestrat per Torra

El PNB no ha participat en la Declaració de Llotja de Mar per la inoportunitat del moment i falta d ' "esperit constructiu", en considerar que es subscriu a escassos dies del començament de la campanya electoral i en "un clima polític enrarit".





A més, ha destacat que el manifest "incideix, gairebé de forma exclusiva, en la denúncia i en la projecció d'una visió negativa de la realitat actual a l'Estat espanyol, gairebé sense esperit constructiu o propositiu".

MÉS INFORMACIÓ Els partits independentistes es conjuren per desafiar l'Estat sense el suport de PNB i Compromís





A més, ha mostrat la seva "plena disposició" a treballar "en un context més reposat i amb marge d'temps que demanen els grans acords, en documents i iniciatives" que suposin una actualització o reedició de la Declaració de Barcelona de 1998.





El PNB no ha estat present aquest divendres a Barcelona per rubricar la Declaració de Llotja de Mar, recolzada per una desena de forces polítiques catalanes, basques, gallegues, balears i valencianes, en la qual es comprometen a defensar el "dret d'autodeterminació de les seves pobles", demanen "la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats", denuncien la manca de "democràcia plena" a l'Estat espanyol i demanen a la comunitat internacional a que s'impliqui en honor d'aconseguir una solució.









Entre els signants, es trobaven PDeCAT-JxCat, ERC, la CUP, Demòcrates, Crida Nacional, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana i MÉS de Mallorca i Menorca. Per la seva banda, la formació liderada per Andoni Ortuzar no s'ha sumat per qüestions de contingut i de context.





Fonts de l'EBB del PNB han destacat que "la solidaritat, la proximitat i el suport" del seu partit "amb la causa del poble de Catalunya, les formacions sobiranistes i els dirigents que avui compleixen injustes penes de presó o es troben a milers de quilòmetres de la seva nació, ha quedat més que demostrada en innombrables ocasions i en una infinitat de pronunciaments públics" dels seus principals dirigents.





A més, han apuntat que, al principi, es va plantejar el manifest subscrit avui a Barcelona com "una segona versió de la històrica" de la Declaració de Barcelona que el 1998 van signar CiU, PNB i BNG. Tot i això, han assenyalat que, "a diferència d'aquella", la d'ara "incideix gairebé de forma exclusiva en la denúncia i en la projecció d'una visió negativa de la realitat actual a l'Estat espanyol, gairebé sense esperit constructiu o propositiu".





En aquest sentit, han recordat que la Declaració de Barcelona "demandava el reconeixement nacional d'Euskadi, Catalunya i Galiza, considerava esgotat el model l'Estat de les autonomies i proposava transformar l'estructura territorial autonòmica l'Estat espanyol".





El PNB considera que la signatura d'aquest document no arriba "en el moment més oportú", ja que queden tot just uns dies per a l'inici de la campanya electoral, i hi ha, en l'actualitat, "un clima polític enrarit".





PDeCAT





La direcció jeltzale assegura, a més, que el seu "partit germà a Catalunya, el PDeCAT, coneix de primera mà i comprèn" les seves motivacions per no subscriure la Declaració de Llotja de Mar.





El PNB ha traslladat aquesta mateixa setmana al partit presidit per David Bonvehí i a altres formacions impulsores del manifest la seva "plena disposició a treballar en els propers mesos, en un context més reposat i amb el marge de temps que demanen els grans acords, en documents i iniciatives que puguin desembocar en una actualització o reedició de la Declaració de Barcelona del 1998".