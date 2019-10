El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha denunciat aquest divendres el "tracte injust" al qual estan sent sotmesos els agents d'aquest cos desplegats a Catalunya en el marc de l''operació Ícar' i ha lamentat que els efectius policials s'estiguin jugant la vida per 10,66 euros l'hora.





Segons el sindicat, la Direcció General de la Policia i el Ministeri de l'Interior "han posat preu a la feina" dels agents desplegats a Catalunya: el pagament de cada hora d'un policia de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), els coneguts com antiavalots, surt a 10,66 euros l'hora (abans d'impostos) i, a més, no compta com a treballat i això provoca que es lesioni el merescut dret al descans.

Segons el citat sindicat, aquestes dades han estat remesos a les unitats en les últimes hores mitjançant un correu de la Direcció de la Unitat d'Intervenció Policial (JUIP).









Tot això, sosté el SUP, per a uns agents que es juguen la vida i que han hagut de viure "jornades de tensió, risc i extrema violència" amb serveis perllongats durant més de vint hores.





Al cap dels antiavalots, ha al·legat el SUP, "li ha de semblar que 22 hores continuades de servei mereixen com 'reconeixement' la comptabilització com a treball només de les 7,30 primeres i que la resta es paguin a aquest preu miserable".





En aquesta línia, el sindicat policial, ha criticat el "tracte injust amb el que s'està castigant" als professionals de l'ordre públic. "Això, que és la tònica habitual en aquests anys en l'especialitat, deteriorant el clima de treball, l'hi troben els companys al tornar a força després de posar en joc la seva integritat física i la seva vida als carrers de Barcelona i la resta de Catalunya", ha al·legat.





Per tot això, des del SUP s'ha exigit "respecte a aquesta implicació i professionalitat" demostrada pels efectius policials i que es compleixi la jornada laboral de l'especialitat i que les compensacions s'apliquin amb caràcter no restrictiu, amb una compensació econòmica "a l'altura de les circumstàncies".





També ha reclamat la concessió de les medalles blanques per a tots els agents de la Policia Nacional desplegats a Catalunya i vermella per als ferits (plata per als ferits greus).