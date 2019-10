Uns 1.100 manifestants independentistes, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest divendres a la tarda des de la plaça Universitat de Barcelona contra la "repressió", i cap a les 20.30 s'han aturat davant la Prefectura Superior de Policia Nacional a Via Laietana amb crits com 'Urquinaona ho tornarem a fer'. Posteriorment s'han desplaçat fins a plaça Sant Jaume, enfront de la seu del Govern, on han cridat consignes com 'Govern dimissió' i 'Fos les forces de collaboració'.





Organitzacions juvenils com Arran també han publicat cartells cridant a la mobilització a plaça Universitat sota el lema 'Si ens lleveu el futur, ens trobareu als carrers', consigna que també ha lluït la pancarta de la capçalera.





La manifestació ha sortit de plaça Universitat cap a les 19.45, ha passat per les places de Catalunya i Urquinaona, i ha baixat per Via Laietana.









En passar davant la Direcció Superior de la Policia Nacional, custodiada per una desena de furgonetes d'antiavalots de Mossos d'Esquadra, els manifestants han parat i han cridat 'Urquinaona ho tornarem a fer' --en referència als aldarulls de fa una setmana-- i 'No és violència és autodefensa', entre d'altres consignes.





Durant la marxa, també s'han escoltat lemes com 'Preses al carrer, amnistia i llibertat' i 'Els joves no es toquen', a més de 'Buch dimissió' i 'ERC i PDeCAT la paciència s'ha acabat'.





També han cridat '1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Fora les forces d'ocupació' i 'El feixisme avança si no es combat', i sobre les 20.50 hores han reiniciat la marxa.